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Khruangbin - Live At Stubb's (0656605163116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Khruangbin - Live At Stubb's (0656605163116) виниловая пластинка

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Khruangbin - Live At Stubb&#039;s (0656605163116) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
Live At Stubb's
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Khruangbin - Live At Stubb&#039;s (0656605163116) - фото 1
  • Khruangbin - Live At Stubb&#039;s (0656605163116) - фото 2
  • Khruangbin - Live At Stubb&#039;s (0656605163116) - фото 3
  • Khruangbin - Live At Stubb&#039;s (0656605163116) - фото 4
  • Khruangbin - Live At Stubb&#039;s (0656605163116) - фото 5
  • Khruangbin - Live At Stubb&#039;s (0656605163116) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733444
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Khruangbin - Live At Stubb's (0656605163116) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605163116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
Live At Stubb's
Жанр
Funk
Трек-лист
Woman Trouble (Live At Stubb's) - Kelly Doyle, At The Trailride (Live At Stubb's) - Ruben Moreno, Don't Bother Me (Live At Stubb's) - The Suffers, Nobody Smokes Anymore (Live At Stubb's) - Robert Ellis, Blind Man Can See It / (It's Not The Express) It's The Monaurail (Live) - Khruangbin, Bin Bin (Live At Stubb's) - Khruangbin, Friday Morning (Live At Stubb's) - Khruangbin, Number 4 (Live At Stubb's) - Khruangbin, People Everywhere (Still Alive) (Live At Stubb's) - Khruangbin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Khruangbin - Live At Stubb's (0656605163116) виниловая пластинка

Live At Stubb's — первый в серии концертных альбомов американского трио Khruangbin, выпущенной в 2023 году Издание на виниле. Концертные релизы Khruangbin - это альбомы, созданные вместе с их товарищами по туру: артистами, чью музыку они любят и которыми восхищаются, друзей, которые за это время стали семьей. Live at Stubbs включает выступления Келли Дойл, Рубена Морено, The Suffers, Роберта Эллиса.

Отзывы о товаре Khruangbin - Live At Stubb's (0656605163116) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605163116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
Live At Stubb's
Жанр
Funk
Трек-лист
Woman Trouble (Live At Stubb's) - Kelly Doyle, At The Trailride (Live At Stubb's) - Ruben Moreno, Don't Bother Me (Live At Stubb's) - The Suffers, Nobody Smokes Anymore (Live At Stubb's) - Robert Ellis, Blind Man Can See It / (It's Not The Express) It's The Monaurail (Live) - Khruangbin, Bin Bin (Live At Stubb's) - Khruangbin, Friday Morning (Live At Stubb's) - Khruangbin, Number 4 (Live At Stubb's) - Khruangbin, People Everywhere (Still Alive) (Live At Stubb's) - Khruangbin
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Live At Stubb's — первый в серии концертных альбомов американского трио Khruangbin, выпущенной в 2023 году Издание на виниле. Концертные релизы Khruangbin - это альбомы, созданные вместе с их товарищами по туру: артистами, чью музыку они любят и которыми восхищаются, друзей, которые за это время стали семьей. Live at Stubbs включает выступления Келли Дойл, Рубена Морено, The Suffers, Роберта Эллиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Khruangbin - Live At Stubb's (0656605163116) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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