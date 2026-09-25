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De-Phazz - Death By Chocolate (4260082361918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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De-Phazz - Death By Chocolate (4260082361918) виниловая пластинка

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De-Phazz - Death By Chocolate (4260082361918) виниловая пластинка - фото 1
De-Phazz - Death By Chocolate (4260082361918) виниловая пластинка - фото 2
De-Phazz - Death By Chocolate (4260082361918) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
De-Phazz
Альбом (сингл)
Death By Chocolate
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • De-Phazz - Death By Chocolate (4260082361918) виниловая пластинка - фото 1
  • De-Phazz - Death By Chocolate (4260082361918) виниловая пластинка - фото 2
  • De-Phazz - Death By Chocolate (4260082361918) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733436
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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De-Phazz - Death By Chocolate (4260082361918) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4260082361918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
De-Phazz
Альбом (сингл)
Death By Chocolate
Жанр
Jazz
Трек-лист
Heartfixer, Something Special, Nu Chic, Sabbatical, Better Now, Death By Chocolate, Jeunesse Dor?e, Online, Jim The Jinn, Roy's Choice, Trash Box, Jump Over, Maybe San Jos?, Love's Labour's Lost, Pressurized, North West, Saw It On The Radio
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
350

Описание товара De-Phazz - Death By Chocolate (4260082361918) виниловая пластинка

Альбом «Death By Chocolate» — третья и самая успешная студийная работа немецкого проекта De-Phazz, выпущенная в 2001 году. Он стал настоящим эталоном европейского лаунжа и «умной» популярной музыки начала нулевых. Юбилейное издание альбома De-Phazz — «Death By Chocolate (25 Years Anniversary Edition)» на двойном виниле Классика есть классика! Юбилейное издание альбома De-Phazz «Death by Chocolate», посвященное 25-летию, включающее такие песни, как «Heartfixer», «North West», «Jeunesse Dor?e» и заглавный трек «Death by Chocolate», — обязательный экземпляр в каждой коллекции виниловых пластинок! De-Phazz — бесспорные звезды лаунж-джаза. Эти законодатели моды давно известны своим электронно-джазовым футуристическим звучанием, включающим в себя сложные сэмплы, парящие мелодии, необычные биты, объемный вокал и духовые инструменты в супер-элегантном сочетании.

Отзывы о товаре De-Phazz - Death By Chocolate (4260082361918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4260082361918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
De-Phazz
Альбом (сингл)
Death By Chocolate
Жанр
Jazz
Трек-лист
Heartfixer, Something Special, Nu Chic, Sabbatical, Better Now, Death By Chocolate, Jeunesse Dor?e, Online, Jim The Jinn, Roy's Choice, Trash Box, Jump Over, Maybe San Jos?, Love's Labour's Lost, Pressurized, North West, Saw It On The Radio
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом «Death By Chocolate» — третья и самая успешная студийная работа немецкого проекта De-Phazz, выпущенная в 2001 году. Он стал настоящим эталоном европейского лаунжа и «умной» популярной музыки начала нулевых. Юбилейное издание альбома De-Phazz — «Death By Chocolate (25 Years Anniversary Edition)» на двойном виниле Классика есть классика! Юбилейное издание альбома De-Phazz «Death by Chocolate», посвященное 25-летию, включающее такие песни, как «Heartfixer», «North West», «Jeunesse Dor?e» и заглавный трек «Death by Chocolate», — обязательный экземпляр в каждой коллекции виниловых пластинок! De-Phazz — бесспорные звезды лаунж-джаза. Эти законодатели моды давно известны своим электронно-джазовым футуристическим звучанием, включающим в себя сложные сэмплы, парящие мелодии, необычные биты, объемный вокал и духовые инструменты в супер-элегантном сочетании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


De-Phazz - Death By Chocolate (4260082361918) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4200 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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