Аэрогриль Trouver Air Fryer AF20 Pro черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем, л
6.5
Комплектация
документация, решетка для гриля
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733430
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Объем, л
6.5
Комплектация
документация, решетка для гриля
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
185
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры,таймер,автоотключение,автоматические программы
Размеры в упаковке, см
36х34х31
Вес, кг.
6.4
Описание товара Аэрогриль Trouver Air Fryer AF20 Pro черный
Аэрогриль Trouver AF20 Pro имеет две чаши объемом 4 и 2,5 л. Это позволяет использовать аэрогриль для приготовления двух блюд сразу. Сенсорная панель управления обеспечивает быстрый доступ к 8 встроенным режимам приготовления. Прозрачное окно позволяет легко отслеживать и контролировать процесс приготовления.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2054 черный
-
В наличииЦена 10 340 руб. 18 630 руб.2585 руб. в СплитАэрогриль Garlyn AG-1500
-
В наличииЦена 10 810 руб.2703 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2048 черный
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитАэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый
-
В наличииЦена 11 190 руб.2798 руб. в СплитАэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green
-
В наличииЦена 11 320 руб.2830 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2051 черный
Бренд
Объем, л
6.5
Комплектация
документация, решетка для гриля
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
185
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры,таймер,автоотключение,автоматические программы
Аэрогриль Trouver AF20 Pro имеет две чаши объемом 4 и 2,5 л. Это позволяет использовать аэрогриль для приготовления двух блюд сразу. Сенсорная панель управления обеспечивает быстрый доступ к 8 встроенным режимам приготовления. Прозрачное окно позволяет легко отслеживать и контролировать процесс приготовления.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением
Аэрогриль Trouver Air Fryer AF20 Pro черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аэрогриль Trouver Air Fryer AF20 Pro черный