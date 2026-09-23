Texas - Jump On Board (4050538264586) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Texas - Jump On Board (4050538264586) виниловая пластинка
Альбом шотландской группы Texas. Texas - шотландский музыкальный коллектив, основанный в Глазго в 1986 году бас-гитаристом Джонни Макэлхоном. Вокалисткой стала Шарлин Спитери. Музыкальный стиль группы претерпел изменения от блюз-рока до поп-рока. Группа образовалась в 1986 году, но известность приобрела лишь в 1989 году, когда лейбл Mercury Records выпустил её дебютный альбом "Southside", добравшийся до третьей строчки британского чарта. Следующие два альбома оказались значительно менее популярными, но альбом "White on Blonde" (1997) оказался очень успешным, заняв первое место в британском чарте и став шестикратно "платиновым". До первой строчки хит-парада добрались также альбом "The Hush" (1999) и сборник "The Greatest Hits" (2000). После выпуска альбома "Red Book" в 2005 году музыканты группы Texas решили взять творческую паузу. Спитери в это время занялась сольной карьерой. В 2013 году, после долгого перерыва, Texas выпустили 8-й студийный альбом "The Conversation".
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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