Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04
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Характеристики
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.8
Мощность электрического двигателя, Вт
6000
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
200 см?
Объём топливного бака, л
1.5
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
53
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733074
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Характеристики
Бренд
Рекомендуемая площадь обработки
1 800 м2
Большие задние колеса
Да
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.8
Мощность электрического двигателя, Вт
6000
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
200 см?
Объём топливного бака, л
1.5
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
53
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
865 х 580 х 440 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х57х43
Вес, кг.
34
Описание товара Газонокосилка бензиновая Gigant 6 л.с. PLM-04
Бензиновая газонокосилка Gigant 53 см 6 л.с. PLM-04 не привязана к источнику питания и отличается многофункциональностью. Укомплектована травосборником и дефлектором. Регулятор высоты среза расположен около заднего колеса. Семь режимов регулировки в диапазоне 30-75 мм. Рукоятка настраивается под рост пользователя и складывается для компактного хранения агрегата.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
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Бренд
Рекомендуемая площадь обработки
1 800 м2
Большие задние колеса
Да
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.8
Мощность электрического двигателя, Вт
6000
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
200 см?
Объём топливного бака, л
1.5
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
53
Развернуть
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
865 х 580 х 440 мм
Страна производитель
Китай
Бензиновая газонокосилка Gigant 53 см 6 л.с. PLM-04 не привязана к источнику питания и отличается многофункциональностью. Укомплектована травосборником и дефлектором. Регулятор высоты среза расположен около заднего колеса. Семь режимов регулировки в диапазоне 30-75 мм. Рукоятка настраивается под рост пользователя и складывается для компактного хранения агрегата.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
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