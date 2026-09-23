Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) виниловая пластинка
«Come Ahead» — 12-й альбом шотландской рок-группы Primal Scream. 11 новых песен, среди которых основатель и бессменный вокалист группы Бобби Гиллеспи готовится выпустить некоторые из самых личных песен в карьере. Издание на серебристом виниле. Процесс написания песен для «Come Ahead» начался в 2019 году, когда Бобби Гиллеспи понятия не имел, будет ли он записывать еще один альбом Primal Scream. Впервые текст предшествовал музыке, позволяя повествованию занять центральное место. Гиллеспи написал песни соло с акустической гитарой, испытывая быстрые всплески вдохновения. Такой подход в сочетании с поддержкой продюсера Дэвида Холмса привел к новому творческому направлению. В сотрудничестве с Холмсом и гитаристом Primal Scream Эндрю Иннесом альбом был завершен в Белфасте, Лондоне и Лос-Анджелесе. Гиллеспи прямо не указывает на всеобъемлющую концепцию альбома, но конфликт, как внутренний, так и внешний, является повторяющейся темой во всех треках. Это также отражено в названии альбома «Come Ahead», агрессивность и уверенность чувствуются на новом альбоме Primal Scream.
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Теги товара: Indie
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Теги товара: Indie
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