Ария - Крещение Огнем (Crystal Blue Vinyl) (2Lp) (4680068802981) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Крещение Огнем
Жанр
Русский Heavy Metal
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб.
В наличии
Код товара: 718349
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802981]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Крещение Огнем
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Патриот, Крещение Огнем, Колизей, Палач, Твой Новый Мир, Там Высоко, Белый Флаг, Битва, Бал У Князя Тьмы, Антихрист
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ария - Крещение Огнем (Crystal Blue Vinyl) (2Lp) (4680068802981) виниловая пластинка
"Крещение Огнем" - студийный альбом 2003 года группы Ария. Запись происходила на собственной студии группы в составе: Атур Беркут - вокал, Владимир Холстинин - гитара, Сергей Попов - гитара, Виталий Дубинин - бас, Максим Удалов - барабаны. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую "Семейкой Арии".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802981]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Крещение Огнем
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Патриот, Крещение Огнем, Колизей, Палач, Твой Новый Мир, Там Высоко, Белый Флаг, Битва, Бал У Князя Тьмы, Антихрист
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
"Крещение Огнем" - студийный альбом 2003 года группы Ария. Запись происходила на собственной студии группы в составе: Атур Беркут - вокал, Владимир Холстинин - гитара, Сергей Попов - гитара, Виталий Дубинин - бас, Максим Удалов - барабаны. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую "Семейкой Арии".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
Ария - Крещение Огнем (Crystal Blue Vinyl) (2Lp) (4680068802981) виниловая пластинка - стоимость товара 4670 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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