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Моральный Кодекс - Зима (Lim.Ed.,Grey Marble Vinyl) (2Lp) (4680068806545) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Моральный Кодекс - Зима (Lim.Ed.,Grey Marble Vinyl) (2Lp) (4680068806545) виниловая пластинка

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Моральный Кодекс - Зима (Lim.Ed.,Grey Marble Vinyl) (2Lp) (4680068806545) - фото 1
Моральный Кодекс - Зима (Lim.Ed.,Grey Marble Vinyl) (2Lp) (4680068806545) - фото 2
Моральный Кодекс - Зима (Lim.Ed.,Grey Marble Vinyl) (2Lp) (4680068806545) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Зима
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Моральный Кодекс - Зима (Lim.Ed.,Grey Marble Vinyl) (2Lp) (4680068806545) - фото 1
  • Моральный Кодекс - Зима (Lim.Ed.,Grey Marble Vinyl) (2Lp) (4680068806545) - фото 2
  • Моральный Кодекс - Зима (Lim.Ed.,Grey Marble Vinyl) (2Lp) (4680068806545) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735182
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Моральный Кодекс - Зима (Lim.Ed.,Grey Marble Vinyl) (2Lp) (4680068806545) виниловая пластинка
4 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Зима
Трек-лист
Зима, Кукушка, Белые облака, Мир не нов, За тебя, Огонь и лёд, Туда, Больше, чем любовь, Блюз, Я ухожу, Голубые огни Йокогамы
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Моральный Кодекс - Зима (Lim.Ed.,Grey Marble Vinyl) (2Lp) (4680068806545) виниловая пластинка

«Моральный кодекс» — советская и российская рок-группа. Играет в стиле рока с элементами блюза, фанка и джаза. Основана в 1989 году поэтом и музыкантом Павлом Жагуном. В состав группы входят: Сергей Мазаев — вокал, саксофон, флейта, бубен, дополнительная электрогитара; Сергей Сухов — гитара; Сергей Гейер — бас-гитара; Константин Смирнов — клавишные, синтезатор, бэк-вокал; Юрий Кистенёв — ударные.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Моральный Кодекс - Зима (Lim.Ed.,Grey Marble Vinyl) (2Lp) (4680068806545) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Зима
Трек-лист
Зима, Кукушка, Белые облака, Мир не нов, За тебя, Огонь и лёд, Туда, Больше, чем любовь, Блюз, Я ухожу, Голубые огни Йокогамы
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Моральный кодекс» — советская и российская рок-группа. Играет в стиле рока с элементами блюза, фанка и джаза. Основана в 1989 году поэтом и музыкантом Павлом Жагуном. В состав группы входят: Сергей Мазаев — вокал, саксофон, флейта, бубен, дополнительная электрогитара; Сергей Сухов — гитара; Сергей Гейер — бас-гитара; Константин Смирнов — клавишные, синтезатор, бэк-вокал; Юрий Кистенёв — ударные.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моральный Кодекс - Зима (Lim.Ed.,Grey Marble Vinyl) (2Lp) (4680068806545) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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