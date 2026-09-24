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Король И Шут - Герои и Злодеи (Dark Red) (4606344052734) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Король И Шут - Герои и Злодеи (Dark Red) (4606344052734) виниловая пластинка

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Король И Шут - Герои и Злодеи (Dark Red) (4606344052734) виниловая пластинка - фото 1
Король И Шут - Герои и Злодеи (Dark Red) (4606344052734) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Герои и Злодеи
Жанр
панк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Король И Шут - Герои и Злодеи (Dark Red) (4606344052734) виниловая пластинка - фото 1
  • Король И Шут - Герои и Злодеи (Dark Red) (4606344052734) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698824
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Король И Шут - Герои и Злодеи (Dark Red) (4606344052734) виниловая пластинка
4 670 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344052734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Герои и Злодеи
Жанр
панк
Трек-лист
Дед на свадьбе, Запрет отца, Кузнец, Разговор с гоблином, Вор, граф и графиня, Что видел малыш, Невеста палача, Мастер приглашает в гости, Бродяга и старик, Смерть халдея, Помнят с горечью древляне, Про Ивана, Воспоминания о былой любви
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Король И Шут - Герои и Злодеи (Dark Red) (4606344052734) виниловая пластинка

«Герои и Злодеи» — четвёртый студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Записан в конце 1999 — начале 2000 года на студии «Добролёт» в Санкт-Петербурге. Название альбома было навеяно книгой, которую подарила группе одна поклонница. В этой книге объяснялось, что все исторические персонажи, которые в своё время являлись объектами народного обожания – разбойники, воры, Робин Гуды, флибустьеры – на самом деле были не героями, а настоящими злодеями. В период записи альбома группа проводила на гастролях по несколько месяцев в году, поэтому работа над «Героями и Злодеями» была завершена в рекордно короткие сроки. В данный альбом, в отличие от предыдущих работ группы, вошли всего 13 песен, причём к композиции «Воспоминания о былой любви» Андрей Князев даже не успел написать текст, и она вошла в альбом в качестве инструментальной. Музыканты не успевали доработать ни тексты, ни аранжировки, так как альбом нужно было сделать к определённому сроку. Первой песней альбома должна была стать композиция «Ели мясо мужики», но по контракту она могла присутствовать только в одноимённом концертном альбоме. Позже, в 2001 году, студийная версия данной композиции была включена в сборник «Собрание» в качестве бонус-трека. Запись проводилась на студии «Добролёт». Группа пыталась приблизиться к современному звучанию западного панк-рока. Звукорежиссёром данного альбома стал гитарист группы «Алиса» Евгений Лёвин. По словам Андрея Князева, вокал в данном альбоме недоработан, потому что Лёвин, будучи гитаристом, наибольшее внимание уделял звучанию гитар. К тому же группа не отдала Лёвину альбом на мастеринг, хотя он просил взять его с собой – у него изначально были свои идеи по мастерингу. Вместо этого музыканты отправили альбом на мастеринг в Москву. По словам Князева, «в Москве альбом попал не в те руки, и по звуку альбом запороли». Также группе не понравилось оформление альбома, в котором он был выпущен. По словам Андрея Князева, для массового слушателя альбом оказался провальным. Тем не менее, группа достаточно хорошо воспринимает альбом «Герои и Злодеи».

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344052734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Герои и Злодеи
Жанр
панк
Трек-лист
Дед на свадьбе, Запрет отца, Кузнец, Разговор с гоблином, Вор, граф и графиня, Что видел малыш, Невеста палача, Мастер приглашает в гости, Бродяга и старик, Смерть халдея, Помнят с горечью древляне, Про Ивана, Воспоминания о былой любви
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
«Герои и Злодеи» — четвёртый студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Записан в конце 1999 — начале 2000 года на студии «Добролёт» в Санкт-Петербурге. Название альбома было навеяно книгой, которую подарила группе одна поклонница. В этой книге объяснялось, что все исторические персонажи, которые в своё время являлись объектами народного обожания – разбойники, воры, Робин Гуды, флибустьеры – на самом деле были не героями, а настоящими злодеями. В период записи альбома группа проводила на гастролях по несколько месяцев в году, поэтому работа над «Героями и Злодеями» была завершена в рекордно короткие сроки. В данный альбом, в отличие от предыдущих работ группы, вошли всего 13 песен, причём к композиции «Воспоминания о былой любви» Андрей Князев даже не успел написать текст, и она вошла в альбом в качестве инструментальной. Музыканты не успевали доработать ни тексты, ни аранжировки, так как альбом нужно было сделать к определённому сроку. Первой песней альбома должна была стать композиция «Ели мясо мужики», но по контракту она могла присутствовать только в одноимённом концертном альбоме. Позже, в 2001 году, студийная версия данной композиции была включена в сборник «Собрание» в качестве бонус-трека. Запись проводилась на студии «Добролёт». Группа пыталась приблизиться к современному звучанию западного панк-рока. Звукорежиссёром данного альбома стал гитарист группы «Алиса» Евгений Лёвин. По словам Андрея Князева, вокал в данном альбоме недоработан, потому что Лёвин, будучи гитаристом, наибольшее внимание уделял звучанию гитар. К тому же группа не отдала Лёвину альбом на мастеринг, хотя он просил взять его с собой – у него изначально были свои идеи по мастерингу. Вместо этого музыканты отправили альбом на мастеринг в Москву. По словам Князева, «в Москве альбом попал не в те руки, и по звуку альбом запороли». Также группе не понравилось оформление альбома, в котором он был выпущен. По словам Андрея Князева, для массового слушателя альбом оказался провальным. Тем не менее, группа достаточно хорошо воспринимает альбом «Герои и Злодеи».
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Король И Шут - Герои и Злодеи (Dark Red) (4606344052734) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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