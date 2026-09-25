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Моральный Кодекс - Гибкий Стан (Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (2Lp) (4680068806521) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Моральный Кодекс - Гибкий Стан (Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (2Lp) (4680068806521) виниловая пластинка

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Моральный Кодекс - Гибкий Стан (Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (2Lp) (4680068806521) - фото 1
Моральный Кодекс - Гибкий Стан (Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (2Lp) (4680068806521) - фото 2
Моральный Кодекс - Гибкий Стан (Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (2Lp) (4680068806521) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Гибкий Стан
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Моральный Кодекс - Гибкий Стан (Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (2Lp) (4680068806521) - фото 1
  • Моральный Кодекс - Гибкий Стан (Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (2Lp) (4680068806521) - фото 2
  • Моральный Кодекс - Гибкий Стан (Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (2Lp) (4680068806521) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735181
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Моральный Кодекс - Гибкий Стан (Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (2Lp) (4680068806521) виниловая пластинка
4 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Гибкий Стан
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Meine Leibe, Шукаю тебе, Я знаю всё, I'm Going, Моя мечта - это ты, Counting, С тобою рядом, На рассвете, No One's Looking Out, Хочу любви, Time To Go Home, Клавдия, Давай сбежим, Sky Song
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Моральный Кодекс - Гибкий Стан (Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (2Lp) (4680068806521) виниловая пластинка

«Моральный кодекс» — советская и российская рок-группа. Играет в стиле рока с элементами блюза, фанка и джаза. Основана в 1989 году поэтом и музыкантом Павлом Жагуном. В состав группы входят: Сергей Мазаев — вокал, саксофон, флейта, бубен, дополнительная электрогитара; Сергей Сухов — гитара; Сергей Гейер — бас-гитара; Константин Смирнов — клавишные, синтезатор, бэк-вокал; Юрий Кистенёв — ударные.

Отзывы о товаре Моральный Кодекс - Гибкий Стан (Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (2Lp) (4680068806521) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Гибкий Стан
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Meine Leibe, Шукаю тебе, Я знаю всё, I'm Going, Моя мечта - это ты, Counting, С тобою рядом, На рассвете, No One's Looking Out, Хочу любви, Time To Go Home, Клавдия, Давай сбежим, Sky Song
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Моральный кодекс» — советская и российская рок-группа. Играет в стиле рока с элементами блюза, фанка и джаза. Основана в 1989 году поэтом и музыкантом Павлом Жагуном. В состав группы входят: Сергей Мазаев — вокал, саксофон, флейта, бубен, дополнительная электрогитара; Сергей Сухов — гитара; Сергей Гейер — бас-гитара; Константин Смирнов — клавишные, синтезатор, бэк-вокал; Юрий Кистенёв — ударные.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моральный Кодекс - Гибкий Стан (Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (2Lp) (4680068806521) виниловая пластинка - по цене 4670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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