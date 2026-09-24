Описание товара Король И Шут - Жаль, нет ружья (Gold) (4606344052673) виниловая пластинка

«Жаль, нет ружья» — шестой студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Выпущен 10 октября 2002 года. Последний альбом группы, записанный в «золотом» составе и при участии скрипачки Марии Нефёдовой. Часть песен, включённых в «Жаль, нет ружья!», к периоду записи альбома были довольно старыми, но почти неизвестными за пределами группы. Самая старая песня альбома — «Пьянка», была написана Михаилом Горшенёвым ещё в школе и вошла в демоальбом «Ересь» 1990 года. Композиция «Представляю я» исполнялась на концертах в 1993 году. Демоверсии песен «Волосокрад», «Некромант», «Вдова и Горбун», «Разборки из-за баб» и «Утопленник» Андрей Князев записал на приставке ZX Spectrum после того, как вернулся из армии в 1995 году. Сохранилась запись композиции «Утопленник», исполненной А. Князевым под акустическую гитару в середине 1990-х годов. Ранняя версия песни «Жаль, нет ружья!» существовала уже в 1998 году и примерно в то же время на неё был снят шуточный видеоклип, в котором песню поёт портрет деда, по сюжету съеденного волками (в роли деда — Андрей Князев). Четверостишия, являющиеся вступлениями к композициям «Смешной совет» и «Некромант» были впервые опубликованы в буклете к сборнику песен «Собрание» в 2001 году. К репетиции песен для будущего альбома группа приступила в апреле 2002 года. Первой была полностью сделана аранжировка к заглавной композиции — «Жаль, нет ружья!», а текст песни «Мёртвый анархист» был написан в последний день перед началом студийной записи, к которой приступили в июне на студии «Добролёт» в Санкт-Петербурге.