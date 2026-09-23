Владимир Кузьмин - Слёзы В Огне (4640001406683) виниловая пластинка
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Описание товара Владимир Кузьмин - Слёзы В Огне (4640001406683) виниловая пластинка
Moroz Records представляет… Переиздание на виниле альбома Народного артиста России Владимира Кузьмина «Слёзы в огне». Для оформления пластинки впервые использовано оригинальное фото Сергея Нарчука, сделанное на съёмочной площадке клипа «Невольница жёлтой земли». (Оформление первого издания на CD тоже было выполнено «по мотивам» этой фотосессии. Но здесь впервые использован оригинал снимка, без «спецэффектов».) Как и все кино- и видеоработы Веры Сотниковой, клип «Невольница жёлтой земли» («Душа») отличается высочайшим художественным уровнем и солидным бюджетом. Артист предстаёт перед поклонниками вместе с юной Соней, своей дочерью, в винтажных костюмах и в интерьерах видеоклипа. Безупречная – по своим временам – работа Юрия Богданова со звуком альбома подверглась ремастерингу с использованием передовых технологий на студии Андрея Субботина. Мы подошли к данному изданию с особым трепетом и вниманием, так как, по некоторым данным, «Слёзы в огне» сам Народный артист считает одним из наиболее знаковых своих альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
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Теги товара: Русский рок, Цветной винил
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