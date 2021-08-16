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Anne-Sophie Mutter / Herbert Van Karajan - Vivaldi: The Four Seasons (0190295871949) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Anne-Sophie Mutter / Herbert Van Karajan - Vivaldi: The Four Seasons (0190295871949) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Anne-Sophie Mutter / Herbert Van Karajan - Vivaldi: The Four Seasons (0190295871949) виниловая пластинка - фото 1
Anne-Sophie Mutter / Herbert Van Karajan - Vivaldi: The Four Seasons (0190295871949) виниловая пластинка - фото 2
Anne-Sophie Mutter / Herbert Van Karajan - Vivaldi: The Four Seasons (0190295871949) виниловая пластинка - фото 3
Anne-Sophie Mutter / Herbert Van Karajan - Vivaldi: The Four Seasons (0190295871949) виниловая пластинка - фото 4
Anne-Sophie Mutter / Herbert Van Karajan - Vivaldi: The Four Seasons (0190295871949) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Anne-Sophie Mutter, Ferrandez, Pablo, Brahms
Альбом (сингл)
VIVALDI: THE FOUR SEASONS
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anne-Sophie Mutter / Herbert Van Karajan - Vivaldi: The Four Seasons (0190295871949) виниловая пластинка - фото 1
  • Anne-Sophie Mutter / Herbert Van Karajan - Vivaldi: The Four Seasons (0190295871949) виниловая пластинка - фото 2
  • Anne-Sophie Mutter / Herbert Van Karajan - Vivaldi: The Four Seasons (0190295871949) виниловая пластинка - фото 3
  • Anne-Sophie Mutter / Herbert Van Karajan - Vivaldi: The Four Seasons (0190295871949) виниловая пластинка - фото 4
  • Anne-Sophie Mutter / Herbert Van Karajan - Vivaldi: The Four Seasons (0190295871949) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165855
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Anne-Sophie Mutter / Herbert Van Karajan - Vivaldi: The Four Seasons (0190295871949) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190295871949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Anne-Sophie Mutter, Ferrandez, Pablo, Brahms
Альбом (сингл)
VIVALDI: THE FOUR SEASONS
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anne-Sophie Mutter / Herbert Van Karajan - Vivaldi: The Four Seasons (0190295871949) виниловая пластинка

Track List

Konzert Nr. 1, E-dur "Der Fruhling" RV 269
A1Allegro
A2Largo E Pianissimo Sempre
A3Danza Pastorale - Allegro
Konzert Nr. 2, G-moll "Der Sommer" RV 315
A4Allegro Non Molto
A5Adagio
A6Presto - Tempo Impetuoso D'estate
Konzert Nr. 3, F-dur "Der Herbst" RV 293
B1Allegro
B2Adagio
B3Allegro
Konzert Nr. 4, F-moll "Der Winter" RV 297
B4Allegro Non Molto
B5Largo
B6Allegro

Отзывы о товаре Anne-Sophie Mutter / Herbert Van Karajan - Vivaldi: The Four Seasons (0190295871949) виниловая пластинка

16.08.2021
Алексей

Достоинства:
Качественный товар, упаковка без повреждений, царапин нет. Звук прекрасный.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Отличное звучание без потрескиваний, запись качественная.
07.04.2021
Сергей

Достоинства:
Отличное звучание.
Доставлена быстро,без каких-либо повреждений.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Жалоб нет.Все отлично.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190295871949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Anne-Sophie Mutter, Ferrandez, Pablo, Brahms
Альбом (сингл)
VIVALDI: THE FOUR SEASONS
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

Konzert Nr. 1, E-dur "Der Fruhling" RV 269
A1Allegro
A2Largo E Pianissimo Sempre
A3Danza Pastorale - Allegro
Konzert Nr. 2, G-moll "Der Sommer" RV 315
A4Allegro Non Molto
A5Adagio
A6Presto - Tempo Impetuoso D'estate
Konzert Nr. 3, F-dur "Der Herbst" RV 293
B1Allegro
B2Adagio
B3Allegro
Konzert Nr. 4, F-moll "Der Winter" RV 297
B4Allegro Non Molto
B5Largo
B6Allegro
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.08.2021
Алексей

Достоинства:
Качественный товар, упаковка без повреждений, царапин нет. Звук прекрасный.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Отличное звучание без потрескиваний, запись качественная.
07.04.2021
Сергей

Достоинства:
Отличное звучание.
Доставлена быстро,без каких-либо повреждений.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Жалоб нет.Все отлично.


Anne-Sophie Mutter / Herbert Van Karajan - Vivaldi: The Four Seasons (0190295871949) виниловая пластинка - по цене 2920 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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