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Электронная книга Digma F4 черный купить с доставкой в Москве
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Электронная книга Digma F4 черный

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Электронная книга Digma F4 черный - фото 1
Электронная книга Digma F4 черный - фото 2
Электронная книга Digma F4 черный - фото 3
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Электронная книга Digma F4 черный - фото 5
Электронная книга Digma F4 черный - фото 6
Электронная книга Digma F4 черный - фото 7
Электронная книга Digma F4 черный - фото 8
Электронная книга Digma F4 черный - фото 9
Электронная книга Digma F4 черный - фото 10
Электронная книга Digma F4 черный - фото 11
Электронная книга Digma F4 черный - фото 12
Электронная книга Digma F4 черный - фото 13
Электронная книга Digma F4 черный - фото 14
Электронная книга Digma F4 черный - фото 15
Электронная книга Digma F4 черный - фото 16
Электронная книга Digma F4 черный - фото 17
Электронная книга Digma F4 черный - фото 18
Электронная книга Digma F4 черный - фото 19
Электронная книга Digma F4 черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем оперативной памяти
1 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
5.83
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 1
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 2
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 3
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 4
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 5
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 6
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 7
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 8
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 9
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 10
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 11
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 12
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 13
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 14
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 15
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 16
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 17
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 18
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 19
  • Электронная книга Digma F4 черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732767
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Характеристики

Бренд
Digma
Объем оперативной памяти
1 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Комплектация
USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
5.83
Разрешение экрана
920x680
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Поддержка форматов
AZW3, MOBI, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, PDF, PRC, TXT, CHM, JPG, BMP, PNG, MP3, FLAC, WAV, OGG, AAC
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
1700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
400

Описание товара Электронная книга Digma F4 черный

Электронная книга Digma — настоящий спутник для ценителей чтения в любом месте. Лёгкая конструкция весом всего 140 грамм делает её идеальной для путешествий и ежедневных поездок — просто положите в сумку, и она всегда под рукой. Сенсорный E-Ink экран с диагональю 5,83 дюйма и разрешением 920x680 обеспечивает приятное для глаз чтение, даже при долгом погружении в любимую книгу. Встроенная подсветка позволяет комфортно читать при любом освещении — и днём, и ночью. Аккумулятор ёмкостью 1700 мА·ч гарантирует длительную работу без подзарядки, а 8 Гб встроенной памяти хватит для огромной библиотеки — все книги всегда с собой. Мощный 1 Гб оперативной памяти и система Android делают работу плавной и быстрой, а поддержка Wi-Fi открывает доступ к онлайн-контенту и дополнительным возможностям. Digma сочетает свободу, комфорт и современные технологии для вашего чтения.

Отзывы о товаре Электронная книга Digma F4 черный




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Характеристики
Бренд
Digma
Объем оперативной памяти
1 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Комплектация
USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
5.83
Разрешение экрана
920x680
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Поддержка форматов
AZW3, MOBI, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, PDF, PRC, TXT, CHM, JPG, BMP, PNG, MP3, FLAC, WAV, OGG, AAC
Развернуть
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
1700
Страна производитель
Китай
Описание
Электронная книга Digma — настоящий спутник для ценителей чтения в любом месте. Лёгкая конструкция весом всего 140 грамм делает её идеальной для путешествий и ежедневных поездок — просто положите в сумку, и она всегда под рукой. Сенсорный E-Ink экран с диагональю 5,83 дюйма и разрешением 920x680 обеспечивает приятное для глаз чтение, даже при долгом погружении в любимую книгу. Встроенная подсветка позволяет комфортно читать при любом освещении — и днём, и ночью. Аккумулятор ёмкостью 1700 мА·ч гарантирует длительную работу без подзарядки, а 8 Гб встроенной памяти хватит для огромной библиотеки — все книги всегда с собой. Мощный 1 Гб оперативной памяти и система Android делают работу плавной и быстрой, а поддержка Wi-Fi открывает доступ к онлайн-контенту и дополнительным возможностям. Digma сочетает свободу, комфорт и современные технологии для вашего чтения.
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