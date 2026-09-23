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Электронная книга PocketBook 619 Midnight Grey (PB619-T-WW) купить с доставкой в Москве
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Электронная книга PocketBook 619 Midnight Grey (PB619-T-WW)

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Электронная книга PocketBook 619 Midnight Grey (PB619-T-WW) - фото 1
Электронная книга PocketBook 619 Midnight Grey (PB619-T-WW) - фото 2
Электронная книга PocketBook 619 Midnight Grey (PB619-T-WW) - фото 3
Электронная книга PocketBook 619 Midnight Grey (PB619-T-WW) - фото 4
Электронная книга PocketBook 619 Midnight Grey (PB619-T-WW) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем оперативной памяти
512 Мб
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
6
Сенсорный дисплей
да
Wi-Fi
да
Продолжительность работы (страницы)
7000
  • Электронная книга PocketBook 619 Midnight Grey (PB619-T-WW) - фото 1
  • Электронная книга PocketBook 619 Midnight Grey (PB619-T-WW) - фото 2
  • Электронная книга PocketBook 619 Midnight Grey (PB619-T-WW) - фото 3
  • Электронная книга PocketBook 619 Midnight Grey (PB619-T-WW) - фото 4
  • Электронная книга PocketBook 619 Midnight Grey (PB619-T-WW) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732774
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Характеристики

Бренд
PocketBook
Объем оперативной памяти
512 Мб
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Комплектация
документация, кабель USB Type-C
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
758x1024
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Поддержка форматов
ACSM, AZW, AZW3, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPub, EPub DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF DRM, PRC, RTF, TXT, BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF, CBR, CBZ
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
1000
Продолжительность работы (страницы)
7000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
400

Описание товара Электронная книга PocketBook 619 Midnight Grey (PB619-T-WW)

Электронную книгу PocketBook 619 Verse Lite с 6-дюймовым дисплеем удобно держать одной рукой, носить в сумке или кармане. Плотность пикселей 212 ppi сохраняет четкость текста и картинок. Благодаря отсутствию полной перерисовки страниц дисплей Carta сокращает время обновления экрана и устраняет мерцание. Сенсорное управление упрощает навигацию по меню, перелистывание и использование других доступных функций. Встроенная подсветка позволяет читать книги при любом освещении. PocketBook 619 Verse Lite с ОС Linux и 8 ГБ встроенной памяти позволяет хранить более 5000 файлов разного формата по 200 страниц. Устройство с Wi-Fi дополнено веб-браузером для скачивания книг с интернета. Модель в черном корпусе оснащена разъемом USB Type-C для зарядки. Емкости батареи хватает для чтения нескольких книг с общей вместимостью до 7000 страниц.

Отзывы о товаре Электронная книга PocketBook 619 Midnight Grey (PB619-T-WW)




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Характеристики
Бренд
PocketBook
Объем оперативной памяти
512 Мб
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Комплектация
документация, кабель USB Type-C
Тип дисплея
E Ink Carta
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
758x1024
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Поддержка форматов
ACSM, AZW, AZW3, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPub, EPub DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF DRM, PRC, RTF, TXT, BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF, CBR, CBZ
Развернуть
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
1000
Продолжительность работы (страницы)
7000
Страна производитель
Китай
Описание
Электронную книгу PocketBook 619 Verse Lite с 6-дюймовым дисплеем удобно держать одной рукой, носить в сумке или кармане. Плотность пикселей 212 ppi сохраняет четкость текста и картинок. Благодаря отсутствию полной перерисовки страниц дисплей Carta сокращает время обновления экрана и устраняет мерцание. Сенсорное управление упрощает навигацию по меню, перелистывание и использование других доступных функций. Встроенная подсветка позволяет читать книги при любом освещении. PocketBook 619 Verse Lite с ОС Linux и 8 ГБ встроенной памяти позволяет хранить более 5000 файлов разного формата по 200 страниц. Устройство с Wi-Fi дополнено веб-браузером для скачивания книг с интернета. Модель в черном корпусе оснащена разъемом USB Type-C для зарядки. Емкости батареи хватает для чтения нескольких книг с общей вместимостью до 7000 страниц.
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Отзывы


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