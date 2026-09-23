Электронная книга PocketBook 619 Midnight Grey (PB619-T-WW)
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Характеристики
Описание товара Электронная книга PocketBook 619 Midnight Grey (PB619-T-WW)
Электронную книгу PocketBook 619 Verse Lite с 6-дюймовым дисплеем удобно держать одной рукой, носить в сумке или кармане. Плотность пикселей 212 ppi сохраняет четкость текста и картинок. Благодаря отсутствию полной перерисовки страниц дисплей Carta сокращает время обновления экрана и устраняет мерцание. Сенсорное управление упрощает навигацию по меню, перелистывание и использование других доступных функций. Встроенная подсветка позволяет читать книги при любом освещении. PocketBook 619 Verse Lite с ОС Linux и 8 ГБ встроенной памяти позволяет хранить более 5000 файлов разного формата по 200 страниц. Устройство с Wi-Fi дополнено веб-браузером для скачивания книг с интернета. Модель в черном корпусе оснащена разъемом USB Type-C для зарядки. Емкости батареи хватает для чтения нескольких книг с общей вместимостью до 7000 страниц.
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