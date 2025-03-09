Описание товара Электронная книга Onyx Boox Volta 6 Black

ОНИКС БУКС Вольта 6 — компактное устройство для чтения электронных книг, оборудованное 6-дюймовым экраном E Ink Carta (Carta 1200) с подсветкой и сенсорным управлением. Современный 8-ядерный процессор обеспечивает высокую скорость работы ридера, а 32 ГБ твердотельной памяти в сочетании со слотом microSD позволяют хранить большое количество книг и документов непосредственно на устройстве. Модель оборудована двухдиапазонным модулем Wi-Fi, позволяющим выходить в Интернет и использовать различные сетевые сервисы. Поддержка Bluetooth дает возможность подключать беспроводные устройства, включая наушники и колонки. Благодаря операционной системе Android 11 можно устанавливать на ридер различные сторонние программы. На ридере предустановлен магазин приложений RuStore, с помощью которого можно безопасно скачивать, покупать и обновлять приложения. Аудиоплеер позволяет прослушивать аудиокниги и музыку, а функция TTS - озвучивать текстовые файлы. На ридере предустановлено множество полезных приложений, включая онлайн библиотеку Яндекс Книги (12+). В комплекте с Вольта 6 поставляется защитная обложка с удобными кнопками управления на боковой панели. E Ink Carta — дисплей, выполненный по технологии «электронная бумага». Читать с такого экрана так же комфортно, как со страниц обычной бумажной страницы. Carta 1200 — это новое поколение дисплеев такого типа, обеспечивающее на 15% больший контраст и на 20% большую скорость перерисовки, чем более старые экраны. SNOW Field – режим работы экрана, позволяющий снизить количество артефактов на E Ink-экране при частичной перерисовке. Если данная функция активирована, при чтении простых текстовых документов полная перерисовка не требуется. Технология MOON Light 2 позволяет пользоваться устройством в темноте или условиях плохого освещения, без вреда для зрения. При использовании данной функции создаётся мягкое свечение экрана, оптимальное для тёмных помещений. Подсветка имеет регулировку цветовой температуры, а благодаря применению технологии Flicker-Free у нее полностью отсутствует мерцание. Последние исследования показали, что синий свет препятствует выработке мелатонина (регулятора суточных ритмов), который необходим человеку для сна. Поэтому после чтения со светящегося экрана обычного планшета или смартфона часто сложно уснуть. Подсветка MOON Light 2 позволяет независимо регулировать яркость светодиодов холодного и тёплого света, выбирая по желанию как более белый свет для чтения днём, так и более жёлтый для чтения перед сном. Технология Flicker-Free полностью исключает мерцание светодиодов, применяющихся в данной подсветке. Это происходит благодаря использованию источника постоянного тока. Технология Flicker-Free существенно уменьшает дискомфорт и усталость глаз и снижает вероятность появления головных болей, вызванных длительным использованием ридера. Ёмкостный сенсорный экран с функцией Multi-touch обеспечивает удобство при чтении или настройках: листание, масштабирование, вызов контекстного меню и многое другое. Управлять ридером также удобно, как смартфоном или планшетом. Современный 8-ядерный процессор с тактовой частотой частотой 2 ГГц в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную работу с любыми сложными документами. 32 ГБ энергонезависимой памяти и слот с поддержкой карт памяти microSD дают возможность хранить на устройстве огромную библиотеку нужных книг. Программное обеспечение ОНИКС БУКС позволяет открывать файлы множества различных текстовых и графических форматов. При чтении вы можете менять стиль и размер шрифта, расположение страниц, а также ставить закладки и произвольно масштабировать документы. На ридере предустановлены англо-русский и русско-английский словари, благодаря которым можно переводить иностранные слова непосредственно во время чтения. По желанию можно установить и другие словари в формате Stardict. Библиотека сортирует книги по авторам, названиям и сериям. Удобный поиск и фильтры позволят быстро найти нужную книгу по жанру, языку, дате публикации и т.д. Кроме того, поддерживаются стандартные папки, созданные на настольном компьютере. Помимо стандартного способа записи файлов на ридер с помощью USB-кабеля, можно передавать их по Wi-Fi и Bluetooth или с использованием QR-кода. Также доступен облачный PUSH-сервис. В комплекте с книгой поставляется «умная» обложка, обеспечивающая надёжную защиту экрана и автоматически переводящая устройство в спящий режим при закрытии. Благодаря встроенному Bluetooth-модулю стандарта 5.0 имеется возможность подключать беспроводные устройства, например, внешнюю клавиатуру или наушники для прослушивания аудио. Устройство имеет разъём USB Type-C с поддержкой функции OTG (On-The-Go). Это позволяет подключить внешний накопитель, мышь, клавиатуру и другие периферийные устройства без дополнительной установки драйверов. На устройстве предустановлен аудиоплеер, с помощью которого можно прослушивать музыку и аудиокниги. Для его использования достаточно подключить к ридеру наушники или колонку по Bluetooth или через аудио разъем и запустить соответствующий файл. Также устройство поддерживает функцию TTS (Текст-в-речь), с помощью которой можно озвучивать текстовые файлы. В состав ПО входит приложение Яндекс Книги (12+), открывающее доступ к более чем 200 000 книг, комиксов и аудиокниг. В сервисе доступны книги различных направлений и жанров. У приложения удобные настройки отображения текста, есть возможность сохранять цитаты и прослушивать аудиоверсии книг. ОНИКС БУКС Вольта 6 базируется на операционной системе Android 11 и позволяет устанавливать и использовать различные сторонние приложения. На ридере имеется магазин приложений RuStore, в каталоге которого представлено более 40 тысяч программ. С помощью RuStore можно безопасно скачивать, покупать и обновлять приложения, а также оплачивать подписки и покупки внутри программ. Невысокое потребление питания данным типом дисплея в сочетании с использованием аккумулятора ёмкостью 3000 мАч обеспечивают длительную автономную работу. ОНИКС БУКС позволяет читать документы на разных языках мира. Среди них русский, английский, немецкий, французский, испанский, шведский, голландский, финский, польский, китайский, японский и многие другие.