Гарантия качества
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Характеристики
Объем оперативной памяти
2 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
10.3
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Продолжительность работы (страницы)
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708011
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Описание товара Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey
Электронная книга PocketBook InkPad X Pro черного цвета оснащена большим 10.3-дюймовым сенсорным экраном Mobius Carta, на котором удобно читать, писать и рисовать. Дополнительно поддерживается функция аудиоплеера – можно слушать аудиокниги. Для заметок, записей и рисования есть стилус Wacom, способный обеспечить ощущения, как от письма на бумаге. Встроенная подсветка экрана с регулировкой цветовой температуры помогает подобрать наиболее комфортный для глаз уровень свечения экрана.
В электронной книге PocketBook InkPad X Pro установлен 4-ядерный процессор и 2 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно для быстрой загрузки файлов и производительной работы приложений. 32 ГБ встроенной памяти хватит для хранения примерно 40 тыс. книг. Подключаться к интернету и скачивать книги оттуда можно с помощью модуля Wi-Fi. Синхронизировать электронную книгу с другими устройствами позволяет модуль Bluetooth. Аккумулятор емкостью 3200 мА·ч обеспечивает беспрерывное чтение 15000 страниц.
Электронная книга PocketBook InkPad X Pro черного цвета оснащена большим 10.3-дюймовым сенсорным экраном Mobius Carta, на котором удобно читать, писать и рисовать. Дополнительно поддерживается функция аудиоплеера – можно слушать аудиокниги. Для заметок, записей и рисования есть стилус Wacom, способный обеспечить ощущения, как от письма на бумаге. Встроенная подсветка экрана с регулировкой цветовой температуры помогает подобрать наиболее комфортный для глаз уровень свечения экрана.
В электронной книге PocketBook InkPad X Pro установлен 4-ядерный процессор и 2 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно для быстрой загрузки файлов и производительной работы приложений. 32 ГБ встроенной памяти хватит для хранения примерно 40 тыс. книг. Подключаться к интернету и скачивать книги оттуда можно с помощью модуля Wi-Fi. Синхронизировать электронную книгу с другими устройствами позволяет модуль Bluetooth. Аккумулятор емкостью 3200 мА·ч обеспечивает беспрерывное чтение 15000 страниц.
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