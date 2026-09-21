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Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey купить с доставкой в Москве
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Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey

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Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 1
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 2
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 3
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 4
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 5
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 6
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 7
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 8
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 9
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 10
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 11
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 12
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 13
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 14
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 15
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 16
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 17
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 18
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 19
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 20
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 21
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 22
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 23
Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем оперативной памяти
2 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
10.3
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Продолжительность работы (страницы)
15000
  • Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 1
  • Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 2
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  • Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 8
  • Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 9
  • Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 10
  • Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 11
  • Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 12
  • Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 13
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  • Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 16
  • Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 17
  • Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 18
  • Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 19
  • Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 20
  • Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 21
  • Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 22
  • Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 23
  • Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708011
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Характеристики

Бренд
PocketBook
Объем оперативной памяти
2 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Операционная система
Android
Цвет
серый, черный
Комплектация
документация, кабель USB Type-C, стилус, чехол
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
10.3
Разрешение экрана
1872x1404
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
PDF (DRM) , FB2.ZIP , ACSM , EPUB(DRM) , BMP , CBR , CBZ , CHM , DJVU , DOC , DOCX , EPUB , FB2 , HTML , HTM , JPEG , MP3 , PDF , PNG , PRC , TIFF , MOBI , TXT
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3200
Продолжительность работы (страницы)
15000
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
5

Описание товара Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey

Электронная книга PocketBook InkPad X Pro черного цвета оснащена большим 10.3-дюймовым сенсорным экраном Mobius Carta, на котором удобно читать, писать и рисовать. Дополнительно поддерживается функция аудиоплеера – можно слушать аудиокниги. Для заметок, записей и рисования есть стилус Wacom, способный обеспечить ощущения, как от письма на бумаге. Встроенная подсветка экрана с регулировкой цветовой температуры помогает подобрать наиболее комфортный для глаз уровень свечения экрана. В электронной книге PocketBook InkPad X Pro установлен 4-ядерный процессор и 2 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно для быстрой загрузки файлов и производительной работы приложений. 32 ГБ встроенной памяти хватит для хранения примерно 40 тыс. книг. Подключаться к интернету и скачивать книги оттуда можно с помощью модуля Wi-Fi. Синхронизировать электронную книгу с другими устройствами позволяет модуль Bluetooth. Аккумулятор емкостью 3200 мА·ч обеспечивает беспрерывное чтение 15000 страниц.

Отзывы о товаре Электронная книга PocketBook 1040D (PB1040D-M-WW) Mist Grey




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Характеристики
Бренд
PocketBook
Объем оперативной памяти
2 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Операционная система
Android
Цвет
серый, черный
Комплектация
документация, кабель USB Type-C, стилус, чехол
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
10.3
Разрешение экрана
1872x1404
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Развернуть
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
PDF (DRM) , FB2.ZIP , ACSM , EPUB(DRM) , BMP , CBR , CBZ , CHM , DJVU , DOC , DOCX , EPUB , FB2 , HTML , HTM , JPEG , MP3 , PDF , PNG , PRC , TIFF , MOBI , TXT
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3200
Продолжительность работы (страницы)
15000
Описание
Электронная книга PocketBook InkPad X Pro черного цвета оснащена большим 10.3-дюймовым сенсорным экраном Mobius Carta, на котором удобно читать, писать и рисовать. Дополнительно поддерживается функция аудиоплеера – можно слушать аудиокниги. Для заметок, записей и рисования есть стилус Wacom, способный обеспечить ощущения, как от письма на бумаге. Встроенная подсветка экрана с регулировкой цветовой температуры помогает подобрать наиболее комфортный для глаз уровень свечения экрана. В электронной книге PocketBook InkPad X Pro установлен 4-ядерный процессор и 2 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно для быстрой загрузки файлов и производительной работы приложений. 32 ГБ встроенной памяти хватит для хранения примерно 40 тыс. книг. Подключаться к интернету и скачивать книги оттуда можно с помощью модуля Wi-Fi. Синхронизировать электронную книгу с другими устройствами позволяет модуль Bluetooth. Аккумулятор емкостью 3200 мА·ч обеспечивает беспрерывное чтение 15000 страниц.
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Отзывы


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