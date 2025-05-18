Электронная книга Onyx Boox Kant 3 Black

Источник: Я ндекс Маркет

Ффффф



Мне ОЧЕНЬ нравится. Просто неожиданно. Покупка почти спонтанная - привлёк форм-фактор, то, что в этой крошке 6,13\' против стандартных 6\' и, конечно, андройд со всеми причитающимися приложениями с книгами, где всё доступно по подписке. Пугало, что тут тьма настроек и в сравнении с лаконичным Киндлом (который параллельно рассматривался к приобретению) будет сложно разобраться. Но интерфейс очень дружелюбный - кнопок, конечно, много, но всё самое основное быстро находишь как настроить: для меня был критичным поворот экрана, теплая подсветка и крупный толстый шрифт без засечек - всё это легко настраивается и в читалке и в приложениях. Даже с pdf можно работать: некоторые файлы слишком мелко, но с другими в горизонтальной ориентации просто класс - обрезка полей, удобное масштабирование и очень понравилось, что экран делится на секции, чтобы видеть, что в текущем/прошлом окне. Можно читать тексты из сети - ту же всем известную энциклопедию, но через стандартный браузер эта энциклопедия не даёт шрифт принудительно увеличить, надо ставить другой браузер. Лишнего (почта, мессенджеры) в читалку загружать не планирую, и пока всё просто летает. По другим отзывам было ожидание тормозов, но работа пока очень быстрая. По проводу с ПК девайс не определился, поэтому пока бросаю себе файлы через облако - папка всегда открыта по короткой ссылке в браузере. Были опасения, что экран Карта 1200 будет не супер, ведь уже есть Карта 1300, но он просто божественный. Чехол с вайбом аля дед отличный, сидит как влитой (Но дома он не всегда нужен, и пока не понятно, как снимается - то ли он на клею, то ли на каком-то адском супер-магните. В инструкции ничего нет, но это можно будет в интернете почитать). Защитное стекло в модели тоже не лишнее. Правда экран всё равно немного утоплен в корпус и по кромке собирает пыль - но, видимо, это сделано намеренно - как своего рода "бампер" для защиты от падения плашмя на стекло. Что не понравилось: 1. Внизу на экране два засвета в углах. Они очень бросаются в глаза на средней температуре подсветки - на холодной не видно, на максимально желтой они чудесным образом исчезают. В вертикальном режиме эти засветы подбешивают, придётся привыкать к ним. 2. Не получилось сделать аккаунт в самой читалке - код на почту приходит, но после ввода книга пишет, что код неправильный. Может, потом разберусь, но не критично. 3. Боковые жесты регулировки подсветки не срабатывают в приложениях, где книги читаются по подписке, - приходится настраивать через быстрое меню (точка, плавающая по экрану). Но, может, просто надо донастроить. В предустановленной читалке всё работает. В целом покупка превзошла ожидания! Конечно, под pdf лучше что-то побольше (хотя бы Галилео с 7\'), но для меня тут решаются 90% моих читательских задач.