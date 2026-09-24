Электронная книга PocketBook 743G (PB743G-U-СIS) Stardust Silver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем оперативной памяти
1 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
7.8
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692843
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Объем оперативной памяти
1 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Цвет
черный
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
7.8
Разрешение экрана
1872x1404
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF DRM, PRC, RTF, TXT
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Интерфейс USB
да
Емкость аккумулятора, mAh
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
366
Описание товара Электронная книга PocketBook 743G (PB743G-U-СIS) Stardust Silver
Электронная книга PocketBook 743G (PB743G-U-СIS) Stardust Silver
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Объем оперативной памяти
1 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Цвет
черный
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
7.8
Разрешение экрана
1872x1404
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF DRM, PRC, RTF, TXT
Bluetooth
да
Развернуть
Wi-Fi
да
Интерфейс USB
да
Емкость аккумулятора, mAh
2000
Страна производитель
Китай
Электронная книга PocketBook 743G (PB743G-U-СIS) Stardust Silver
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги
Электронная книга PocketBook 743G (PB743G-U-СIS) Stardust Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электронная книга PocketBook 743G (PB743G-U-СIS) Stardust Silver