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Характеристики
Объем оперативной памяти
4 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
7
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717528
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Описание товара Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black
? ONYX BOOX Go 7 — ридер с 7-дюймовым экраном высокого разрешения E Ink Carta Plus (Carta 1300) с подсветкой и двойным сенсорным управлением. Благодаря увеличенному экрану Go 7 отображает на 30% больше информации, чем стандартные 6-дюймовые модели. Устройство имеет высокопроизводительную аппаратную платформу, базирующуюся на современном 8-ядерном процессоре и 4 гигабайта оперативной памяти.
? Модель работает под управлением ОС Android 13, позволяющей устанавливать и использовать дополнительные приложения. Ридер оснащен современными модулями Wi-Fi и Bluetooth, а 64 гигабайта встроенной памяти в сочетании со слотом microSD позволяют хранить большое количество книг и документов непосредственно на устройстве.
? Аудиоплеер дает возможность прослушивать аудиокниги и музыку через встроенный динамик или наушники.
? Ридер выполнен в тонком компактном корпусе с кнопками управления на боковой стороне, а экран модели закрыт защитным стеклом. Устройство поставляется в двух цветах: черном и белом, для сохранности устройства в поездках можно приобрести удобный магнитный чехол.
?? Модель поддерживает стилус для рукописных заметок и рисунков, который можно приобрести дополнительно. Благодаря увеличенному экрану и возможности делать рукописные заметки модель подойдет тем, кто планирует совмещать чтение книг и работу с документами с использованием стилуса.
? ONYX BOOX Go 7 — ридер с 7-дюймовым экраном высокого разрешения E Ink Carta Plus (Carta 1300) с подсветкой и двойным сенсорным управлением. Благодаря увеличенному экрану Go 7 отображает на 30% больше информации, чем стандартные 6-дюймовые модели. Устройство имеет высокопроизводительную аппаратную платформу, базирующуюся на современном 8-ядерном процессоре и 4 гигабайта оперативной памяти.
? Модель работает под управлением ОС Android 13, позволяющей устанавливать и использовать дополнительные приложения. Ридер оснащен современными модулями Wi-Fi и Bluetooth, а 64 гигабайта встроенной памяти в сочетании со слотом microSD позволяют хранить большое количество книг и документов непосредственно на устройстве.
? Аудиоплеер дает возможность прослушивать аудиокниги и музыку через встроенный динамик или наушники.
? Ридер выполнен в тонком компактном корпусе с кнопками управления на боковой стороне, а экран модели закрыт защитным стеклом. Устройство поставляется в двух цветах: черном и белом, для сохранности устройства в поездках можно приобрести удобный магнитный чехол.
?? Модель поддерживает стилус для рукописных заметок и рисунков, который можно приобрести дополнительно. Благодаря увеличенному экрану и возможности делать рукописные заметки модель подойдет тем, кто планирует совмещать чтение книг и работу с документами с использованием стилуса.
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