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Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black купить с доставкой в Москве
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Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black

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Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black - фото 1
Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black - фото 2
Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black - фото 3
Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black - фото 4
Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем оперативной памяти
4 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
7
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
  • Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black - фото 1
  • Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black - фото 2
  • Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black - фото 3
  • Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black - фото 4
  • Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717528
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Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Объем оперативной памяти
4 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Комплектация
защитная пленка, руководство пользователя, USB-кабель, скрепка, гарантийный талон
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
7
Разрешение экрана
1680x1264
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
DjVu, DOC, DOCX, CBR, CBZ, CHM, ePub, FB2, FB3, HTML, MOBI, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
2300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х4
Вес, г.
800

Описание товара Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black

? ONYX BOOX Go 7 — ридер с 7-дюймовым экраном высокого разрешения E Ink Carta Plus (Carta 1300) с подсветкой и двойным сенсорным управлением. Благодаря увеличенному экрану Go 7 отображает на 30% больше информации, чем стандартные 6-дюймовые модели. Устройство имеет высокопроизводительную аппаратную платформу, базирующуюся на современном 8-ядерном процессоре и 4 гигабайта оперативной памяти. ? Модель работает под управлением ОС Android 13, позволяющей устанавливать и использовать дополнительные приложения. Ридер оснащен современными модулями Wi-Fi и Bluetooth, а 64 гигабайта встроенной памяти в сочетании со слотом microSD позволяют хранить большое количество книг и документов непосредственно на устройстве. ? Аудиоплеер дает возможность прослушивать аудиокниги и музыку через встроенный динамик или наушники. ? Ридер выполнен в тонком компактном корпусе с кнопками управления на боковой стороне, а экран модели закрыт защитным стеклом. Устройство поставляется в двух цветах: черном и белом, для сохранности устройства в поездках можно приобрести удобный магнитный чехол. ?? Модель поддерживает стилус для рукописных заметок и рисунков, который можно приобрести дополнительно. Благодаря увеличенному экрану и возможности делать рукописные заметки модель подойдет тем, кто планирует совмещать чтение книг и работу с документами с использованием стилуса.

Отзывы о товаре Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black




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Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Объем оперативной памяти
4 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Комплектация
защитная пленка, руководство пользователя, USB-кабель, скрепка, гарантийный талон
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
7
Разрешение экрана
1680x1264
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Развернуть
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
DjVu, DOC, DOCX, CBR, CBZ, CHM, ePub, FB2, FB3, HTML, MOBI, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
2300
Страна производитель
Китай
Описание
? ONYX BOOX Go 7 — ридер с 7-дюймовым экраном высокого разрешения E Ink Carta Plus (Carta 1300) с подсветкой и двойным сенсорным управлением. Благодаря увеличенному экрану Go 7 отображает на 30% больше информации, чем стандартные 6-дюймовые модели. Устройство имеет высокопроизводительную аппаратную платформу, базирующуюся на современном 8-ядерном процессоре и 4 гигабайта оперативной памяти. ? Модель работает под управлением ОС Android 13, позволяющей устанавливать и использовать дополнительные приложения. Ридер оснащен современными модулями Wi-Fi и Bluetooth, а 64 гигабайта встроенной памяти в сочетании со слотом microSD позволяют хранить большое количество книг и документов непосредственно на устройстве. ? Аудиоплеер дает возможность прослушивать аудиокниги и музыку через встроенный динамик или наушники. ? Ридер выполнен в тонком компактном корпусе с кнопками управления на боковой стороне, а экран модели закрыт защитным стеклом. Устройство поставляется в двух цветах: черном и белом, для сохранности устройства в поездках можно приобрести удобный магнитный чехол. ?? Модель поддерживает стилус для рукописных заметок и рисунков, который можно приобрести дополнительно. Благодаря увеличенному экрану и возможности делать рукописные заметки модель подойдет тем, кто планирует совмещать чтение книг и работу с документами с использованием стилуса.
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