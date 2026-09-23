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Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) купить с доставкой в Москве
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Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW)

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Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 1
Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 2
Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 3
Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 4
Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 5
Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 6
Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 7
Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 8
Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 9
Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 10
Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 11
Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем оперативной памяти
1 Гб
Тип дисплея
Kaleido 3
Диагональ, дюйм
7
Сенсорный дисплей
да
Wi-Fi
да
Продолжительность работы (страницы)
15000
  • Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 1
  • Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 2
  • Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 3
  • Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 4
  • Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 5
  • Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 6
  • Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 7
  • Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 8
  • Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 9
  • Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 10
  • Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 11
  • Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732780
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Характеристики

Бренд
PocketBook
Объем оперативной памяти
1 Гб
Операционная система
Linux
Цвет
черный
Комплектация
документация, кабель USB Type-C
Тип дисплея
Kaleido 3
Диагональ, дюйм
7
Разрешение экрана
1680x1264
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Поддержка форматов
ACSM, AZW, AZW3, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPub, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, MP3, MP3.ZIP, OGG, OGG.ZIP, BMP, JPG, PNG, TIFF
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
2500
Продолжительность работы (страницы)
15000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
400

Описание товара Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW)

7" Электронная книга PocketBook Era Color с голубым корпусом позволяет воспроизводить текстовые форматы DOC, RTF, TXT и еще ряд расширений. Устройство с сенсорным монохромным дисплеем на основе технологии электронных чернил E-Ink Kaleido 3 отличается комфортом многочасового чтения книг. Экран с разрешением 1680x1264 получает 16 градаций серого и встроенную подсветку SMARTlight для чтения при недостаточном освещении. Ридер PocketBook Era Color поддерживает беспроводное подключение через Wi-Fi или Bluetooth для загрузки воспроизводимых файлов и обновлений для ПО. Для зарядки АКБ и проводной синхронизации с ПК устройство на платформе Linux оснащается портом USB Type-C. Благодаря литий-ионной батарее емкостью 2500 мАч электронная книга не нуждается в частой подзарядке.

Отзывы о товаре Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW)




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Характеристики
Бренд
PocketBook
Объем оперативной памяти
1 Гб
Операционная система
Linux
Цвет
черный
Комплектация
документация, кабель USB Type-C
Тип дисплея
Kaleido 3
Диагональ, дюйм
7
Разрешение экрана
1680x1264
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Поддержка форматов
ACSM, AZW, AZW3, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPub, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, MP3, MP3.ZIP, OGG, OGG.ZIP, BMP, JPG, PNG, TIFF
Развернуть
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
2500
Продолжительность работы (страницы)
15000
Страна производитель
Китай
Описание
7" Электронная книга PocketBook Era Color с голубым корпусом позволяет воспроизводить текстовые форматы DOC, RTF, TXT и еще ряд расширений. Устройство с сенсорным монохромным дисплеем на основе технологии электронных чернил E-Ink Kaleido 3 отличается комфортом многочасового чтения книг. Экран с разрешением 1680x1264 получает 16 градаций серого и встроенную подсветку SMARTlight для чтения при недостаточном освещении. Ридер PocketBook Era Color поддерживает беспроводное подключение через Wi-Fi или Bluetooth для загрузки воспроизводимых файлов и обновлений для ПО. Для зарядки АКБ и проводной синхронизации с ПК устройство на платформе Linux оснащается портом USB Type-C. Благодаря литий-ионной батарее емкостью 2500 мАч электронная книга не нуждается в частой подзарядке.
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Отзывы


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