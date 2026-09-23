Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW)
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Характеристики
Описание товара Электронная книга PocketBook 700 ERA Stormy Sea (PB700K3-1-WW)
7" Электронная книга PocketBook Era Color с голубым корпусом позволяет воспроизводить текстовые форматы DOC, RTF, TXT и еще ряд расширений. Устройство с сенсорным монохромным дисплеем на основе технологии электронных чернил E-Ink Kaleido 3 отличается комфортом многочасового чтения книг. Экран с разрешением 1680x1264 получает 16 градаций серого и встроенную подсветку SMARTlight для чтения при недостаточном освещении. Ридер PocketBook Era Color поддерживает беспроводное подключение через Wi-Fi или Bluetooth для загрузки воспроизводимых файлов и обновлений для ПО. Для зарядки АКБ и проводной синхронизации с ПК устройство на платформе Linux оснащается портом USB Type-C. Благодаря литий-ионной батарее емкостью 2500 мАч электронная книга не нуждается в частой подзарядке.
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