Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC210
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC210
Mercusys MC210 Умная поворотно-наклонная камера 2K-съёмка сверхвысокой чёткости раскрывает каждый момент. Точные оптические элементы передают яркие цвета и реалистичные детали, превращая кадры в незабываемые воспоминания. Ни одна деталь не ускользнёт. Камера круглосуточно отслеживает движение, гарантируя, что объект всегда в кадре. Для дома или бизнеса — MC210 обеспечивает надёжную и всестороннюю защиту. Ночное видение обеспечивает чёткое изображение в чёрно-белом цвете на расстоянии до 12 м, гарантируя видимость даже в полной темноте. Слушайте и отвечайте в реальном времени через встроенный микрофон и динамик. Общайтесь с семьёй и домашними питомцами в любой момент. Создавайте приватные зоны и исключайте нежелательные области из обзора. Личные моменты останутся личными.
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