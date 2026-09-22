Видеокамера Tiandy TC-H332N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 3Мп, 2304х1296@20к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-H332N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 3Мп, 2304х1296@20к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U
Представляем вам надежного цифрового сторожа для вашего дома или офиса — IP-камеру Tiandy TC-H332N (9DA-4). Это современное сетевое устройство для видеонаблюдения, которое сочетает в себе четкую картинку, интеллектуальные функции и простоту установки, обеспечивая вам спокойствие и полный контроль над ситуацией. Камера имеет современную сферическую конструкцию, которая гармонично впишется в любой интерьер. Ее главная сила — это высокодетализированное изображение. Благодаря трехмегапиксельной матрицы и максимальному разрешению 2304x1296 пикселей вы сможете разглядеть даже мелкие детали на записи. Камера передает плавное видео с частотой до 20 кадров в секунду, что исключает пропуск важных моментов. Широкий угол обзора в 51 градус, обеспеченный фиксированным объективом с фокусным расстоянием 4 мм, позволяет охватить значительное пространство. Работать с камерой невероятно удобно. Она поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi, что избавляет от необходимости прокладки кабелей. Питается устройство от стандартной сети. Управление и просмотр видео в реальном времени осуществляются прямо со смартфона, где бы вы ни находились. Все важные события сохраняются либо на карту памяти, для которой в корпусе предусмотрен специальный слот, либо в облачное хранилище. Безопасность не прекращается даже с наступлением темноты. Встроенная инфракрасная подсветка с дальностью действия до 15 метров позволяет камере вести четкое черно-белое наблюдение в полной темноте. Вы всегда будете в курсе происходящего. Дополнительную защиту обеспечивает функция обнаружения движения: камера способна анализировать изображение и мгновенно оповещать вас о любом подозрительном событии, отправляя push-уведомление на телефон. Также вы сможете не только видеть, но и слышать происходящее благодаря встроенному микрофону. Для эффективного использования интернет-трафика и места на карте памяти применяются современные форматы сжатия видео, включая H.264, H.265 и S+265. Это гарантирует длительную и экономичную запись высококачественного видео. IP-камера Tiandy TC-H332N (9DA-4) — это умный и технологичный выбор для тех, кто ценит надежность, качество и простоту использования в системе видеоконтроля.
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Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-H332N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 3Мп, 2304х1296@20к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U