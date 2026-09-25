Видеокамера Tiandy TC-H332A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm компактная поворотная домашняя, 3Мп, 2304х1296@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик,
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 15 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб.
В наличии
Код товара: 731889
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 15 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP40
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-H332A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm компактная поворотная домашняя, 3Мп, 2304х1296@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик,
Tiandy TC-H332A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm IP Видеокамера компактная поворотная домашняя, 3Мп, 2304?1296@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U 8кГц, 16кГц , только DC5В USB type-C, адаптивная ИК подсветка до 15м + белая подсветка до 8м, защита IP40, без web-интерфейса, слот для microSD.
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Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 15 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP40
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Tiandy TC-H332A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm IP Видеокамера компактная поворотная домашняя, 3Мп, 2304?1296@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U 8кГц, 16кГц , только DC5В USB type-C, адаптивная ИК подсветка до 15м + белая подсветка до 8м, защита IP40, без web-интерфейса, слот для microSD.
Купить Видеокамера Tiandy TC-H332A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm компактная поворотная домашняя, 3Мп, 2304х1296@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, - по цене 1510 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-H332A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm компактная поворотная домашняя, 3Мп, 2304х1296@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик,