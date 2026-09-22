Блок питания стабилизированный Tantos TS-5A-K
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732357
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Мощность, Вт
70
Максимальный ток
3
Выходное напряжение, В
14
Габариты
140х45х28 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
10
Описание товара Блок питания стабилизированный Tantos TS-5A-K
Блок питания 12B 5А, пластиковый корпус, регулировка выходного напряжения, электронная защита от КЗ. Крепления кабеля - зажимные колодки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Мощность, Вт
70
Максимальный ток
3
Выходное напряжение, В
14
Габариты
140х45х28 мм
Страна производитель
Китай
Блок питания 12B 5А, пластиковый корпус, регулировка выходного напряжения, электронная защита от КЗ. Крепления кабеля - зажимные колодки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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