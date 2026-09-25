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Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1250-ODW (В0000013599) купить с доставкой в Москве
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Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1250-ODW (В0000013599)

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Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1250-ODW (В0000013599) - фото 1
Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1250-ODW (В0000013599) - фото 2
Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1250-ODW (В0000013599) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1250-ODW (В0000013599) - фото 1
  • Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1250-ODW (В0000013599) - фото 2
  • Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1250-ODW (В0000013599) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728213
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Характеристики

Бренд
Optimus
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Уличный
Максимальный ток
5
Выходное напряжение, В
12
Габариты
180х200х90 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
760

Описание товара Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1250-ODW (В0000013599)

Предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока. Электропитание устройства осуществляется от сети переменного тока 50Гц, напряжением от 160 В до 242 В. Источник вторичного электропитания размещён в пластиковом корпусе со степенью защиты IP67 по ГОСТ 14254-96 и предназначен для использования на открытом воздухе. Рассчитан на круглосуточный режим работы.

Отзывы о товаре Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1250-ODW (В0000013599)




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Характеристики
Бренд
Optimus
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Уличный
Максимальный ток
5
Выходное напряжение, В
12
Габариты
180х200х90 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока. Электропитание устройства осуществляется от сети переменного тока 50Гц, напряжением от 160 В до 242 В. Источник вторичного электропитания размещён в пластиковом корпусе со степенью защиты IP67 по ГОСТ 14254-96 и предназначен для использования на открытом воздухе. Рассчитан на круглосуточный режим работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1250-ODW (В0000013599) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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