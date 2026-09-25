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Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/1.3 mini (В0000006397) купить с доставкой в Москве
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Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/1.3 mini (В0000006397)

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Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/1.3 mini (В0000006397) - фото 1
Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/1.3 mini (В0000006397) - фото 2
Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/1.3 mini (В0000006397) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/1.3 mini (В0000006397) - фото 1
  • Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/1.3 mini (В0000006397) - фото 2
  • Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/1.3 mini (В0000006397) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728211
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Характеристики

Бренд
Optimus
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Максимальный ток
1.35
Габариты
56х39х26 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/1.3 mini (В0000006397)

Источник вторичного электропитания OPTIMUS-12/1.3 mini предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления до 1.3А. Электропитание OPTIMUS-12/1.3 mini осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 160 В до 242В. OPTIMUS-12/1.3 mini предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы. Отличительные особенности OPTIMUS-12/1.3 mini: электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току; защита от пробоя вход-выход 4000В; автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки; защита от перегрузки по входу; защита потребителей от перенапряжения на входе; неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.

Отзывы о товаре Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/1.3 mini (В0000006397)




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Характеристики
Бренд
Optimus
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Максимальный ток
1.35
Габариты
56х39х26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источник вторичного электропитания OPTIMUS-12/1.3 mini предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления до 1.3А. Электропитание OPTIMUS-12/1.3 mini осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 160 В до 242В. OPTIMUS-12/1.3 mini предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы. Отличительные особенности OPTIMUS-12/1.3 mini: электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току; защита от пробоя вход-выход 4000В; автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки; защита от перегрузки по входу; защита потребителей от перенапряжения на входе; неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/1.3 mini (В0000006397) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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