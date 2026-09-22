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Блок питания AC/DC Osnovo PS-48360/I купить с доставкой в Москве
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Блок питания AC/DC Osnovo PS-48360/I

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Блок питания AC/DC Osnovo PS-48360/I
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727687
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
металл
Исполнение
Для помещений
Мощность, Вт
360
Максимальный ток
7.5
Выходное напряжение, В
48
Габариты
75x110x121
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара Блок питания AC/DC Osnovo PS-48360/I

Блок питания AC/DC Osnovo PS-48360/I

Отзывы о товаре Блок питания AC/DC Osnovo PS-48360/I




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
металл
Исполнение
Для помещений
Мощность, Вт
360
Максимальный ток
7.5
Выходное напряжение, В
48
Габариты
75x110x121
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания AC/DC Osnovo PS-48360/I
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания AC/DC Osnovo PS-48360/I - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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