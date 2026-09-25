Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728214
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Описание товара Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/4.0 (В0000016261)
Источник вторичного электропитания OPTIMUS-12/4.0 предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 15В постоянного тока и токе потребления до 4А.
Электропитание OPTIMUS 12/4.0 осуществляется от сети переменного тока 50/60 Гц напряжением от 100 В до 240В.
OPTIMUS 12/4.0 предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы.
Отличительные особенности OPTIMUS 12/4.0:
электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току;
автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки;
защита от перегрузки по входу;
защита потребителей от перенапряжения на входе;
неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.
Блок не является влагостойким. Для уличного монтажа необходимо использовать специальные монтажные коробки.
Источник вторичного электропитания OPTIMUS-12/4.0 предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 15В постоянного тока и токе потребления до 4А.
Электропитание OPTIMUS 12/4.0 осуществляется от сети переменного тока 50/60 Гц напряжением от 100 В до 240В.
OPTIMUS 12/4.0 предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы.
Отличительные особенности OPTIMUS 12/4.0:
электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току;
автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки;
защита от перегрузки по входу;
защита потребителей от перенапряжения на входе;
неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.
Блок не является влагостойким. Для уличного монтажа необходимо использовать специальные монтажные коробки.
Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/4.0 (В0000016261) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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