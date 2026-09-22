Блок питания AC/DC Osnovo SWP052000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727689
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
10
Полная выходная мощность, ВА
10
Максимальный ток
2
Выходное напряжение, В
5
Габариты
72?39?28 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
200
Описание товара Блок питания AC/DC Osnovo SWP052000
Блок питания (сетевой адаптер) DC5V, 2A (10Вт макс.) SC&T SWP052000 (DC5V/10W)Блок питания (сетевой адаптер) DC5V, 2A (10Вт макс.). Диапазон входных напряжений: AC100-240V. Штекер 2.5x5.5мм. Размер: 72x39x28мм (длина кабеля БП 150см). Рабочая температура: 0…55°С.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
10
Полная выходная мощность, ВА
10
Максимальный ток
2
Выходное напряжение, В
5
Габариты
72?39?28 мм
Страна производитель
Китай
Блок питания (сетевой адаптер) DC5V, 2A (10Вт макс.) SC&T SWP052000 (DC5V/10W)Блок питания (сетевой адаптер) DC5V, 2A (10Вт макс.). Диапазон входных напряжений: AC100-240V. Штекер 2.5x5.5мм. Размер: 72x39x28мм (длина кабеля БП 150см). Рабочая температура: 0…55°С.
Блок питания AC/DC Osnovo SWP052000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания AC/DC Osnovo SWP052000