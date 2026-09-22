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Блок питания AC/DC Osnovo SWP052000 купить с доставкой в Москве
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Блок питания AC/DC Osnovo SWP052000

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Блок питания AC/DC Osnovo SWP052000 - фото 1
Блок питания AC/DC Osnovo SWP052000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания AC/DC Osnovo SWP052000 - фото 1
  • Блок питания AC/DC Osnovo SWP052000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727689
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
10
Полная выходная мощность, ВА
10
Максимальный ток
2
Выходное напряжение, В
5
Габариты
72?39?28 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
200

Описание товара Блок питания AC/DC Osnovo SWP052000

Блок питания (сетевой адаптер) DC5V, 2A (10Вт макс.) SC&T SWP052000 (DC5V/10W)Блок питания (сетевой адаптер) DC5V, 2A (10Вт макс.). Диапазон входных напряжений: AC100-240V. Штекер 2.5x5.5мм. Размер: 72x39x28мм (длина кабеля БП 150см). Рабочая температура: 0…55°С.

Отзывы о товаре Блок питания AC/DC Osnovo SWP052000




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
10
Полная выходная мощность, ВА
10
Максимальный ток
2
Выходное напряжение, В
5
Габариты
72?39?28 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания (сетевой адаптер) DC5V, 2A (10Вт макс.) SC&T SWP052000 (DC5V/10W)Блок питания (сетевой адаптер) DC5V, 2A (10Вт макс.). Диапазон входных напряжений: AC100-240V. Штекер 2.5x5.5мм. Размер: 72x39x28мм (длина кабеля БП 150см). Рабочая температура: 0…55°С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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