Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/3.0 (В0000004000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728210
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Комплектация
Блок питания, упаковка
Полная выходная мощность, ВА
12
Максимальный ток
3
Выходное напряжение, В
12
Габариты
100х45х32 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
290
Описание товара Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/3.0 (В0000004000)
Блок питания Optimus 12/3.0 (В0000004000) (12В, 3А, входное напряжение переменное от 100 до 240В, частота 50/60Гц, постоянное выходное напряжение 12В, напряжение пульсаций (от пика до пика) не более 120мВ, номинальный выходной ток не более 3А, масса 0,164кг, время наработки на отказ 100 000 часов, индикация рабочих режимов световая, класс защиты от поражения эл.током 2. Рабочая температура от -10 до +40С, не является влагостойким. IP54. 100х45х32 мм)
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Комплектация
Блок питания, упаковка
Полная выходная мощность, ВА
12
Максимальный ток
3
Выходное напряжение, В
12
Габариты
100х45х32 мм
Страна производитель
Китай
Блок питания Optimus 12/3.0 (В0000004000) (12В, 3А, входное напряжение переменное от 100 до 240В, частота 50/60Гц, постоянное выходное напряжение 12В, напряжение пульсаций (от пика до пика) не более 120мВ, номинальный выходной ток не более 3А, масса 0,164кг, время наработки на отказ 100 000 часов, индикация рабочих режимов световая, класс защиты от поражения эл.током 2. Рабочая температура от -10 до +40С, не является влагостойким. IP54. 100х45х32 мм)
Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 12/3.0 (В0000004000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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