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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728208
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Описание товара Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1220-RM-7 (N0000007872)
Источник вторичного электропитания, резервированный Optimus 1220-RM-7 АРГП.435520.003ТУ предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания потребителей при номинальном напряжении от 12 до 14,5В (регулируемое) постоянного тока и токе потребления до 2А.
Электропитание Optimus 1220-RM-7 осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 160В до 242В или от встроенного аккумулятора (АКБ) напряжением 12В и номинальной емкостью 7А·ч. Optimus 1220-RM-7 предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы. ИВЭПР обеспечивает автоматический переход на питание от аккумулятора при отсутствии напряжения сети.
Источник вторичного электропитания, резервированный Optimus 1220-RM-7 АРГП.435520.003ТУ предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания потребителей при номинальном напряжении от 12 до 14,5В (регулируемое) постоянного тока и токе потребления до 2А.
Электропитание Optimus 1220-RM-7 осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 160В до 242В или от встроенного аккумулятора (АКБ) напряжением 12В и номинальной емкостью 7А·ч. Optimus 1220-RM-7 предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы. ИВЭПР обеспечивает автоматический переход на питание от аккумулятора при отсутствии напряжения сети.
Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1220-RM-7 (N0000007872) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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