Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1230-RM-7 (В0000004010)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728209
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
металл
Исполнение
Для помещений
Мощность, Вт
36
Максимальный ток
3
Выходное напряжение, В
12
Габариты
75х175х175 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.1
Описание товара Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1230-RM-7 (В0000004010)
Источник вторичного электропитания, резервированный Optimus 1230-RM-7 АРГП.435520.003ТУ предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания потребителей при номинальном напряжении от 12 до 14,5В (регулируемое) постоянного тока и токе потребления до 3А. Электропитание Optimus 1230-RM-7 осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 160В до 242В или от встроенного аккумулятора (АКБ) напряжением 12В и номинальной емкостью 7А·ч. Optimus 1230-RM-7 предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
металл
Исполнение
Для помещений
Мощность, Вт
36
Максимальный ток
3
Выходное напряжение, В
12
Габариты
75х175х175 мм
Страна производитель
Китай
Источник вторичного электропитания, резервированный Optimus 1230-RM-7 АРГП.435520.003ТУ предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания потребителей при номинальном напряжении от 12 до 14,5В (регулируемое) постоянного тока и токе потребления до 3А. Электропитание Optimus 1230-RM-7 осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 160В до 242В или от встроенного аккумулятора (АКБ) напряжением 12В и номинальной емкостью 7А·ч. Optimus 1230-RM-7 предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы.
Блок питания для камер видеонаблюдения Optimus 1230-RM-7 (В0000004010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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