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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-T020-P(B)(2.8MM) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-T020-P(B)(2.8MM)

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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-T020-P(B)(2.8MM)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 20 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731803
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 20 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
200

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-T020-P(B)(2.8MM)

Камера видеонаблюдения HIKVISION HiWatch DS-T103 поддерживает не только аналоговый стандарт CVBS, но и современный HD-TVI, позволяющий передавать данные с разрешением до 1 Мп. Во избежание потери качества изображения в темное время суток прибор располагает яркой ИК-подсветкой с автоматической настройкой. Информативность цветной съемки поддерживается на должном уровне благодаря объективу с фокусным расстоянием 2,8 мм и углом обзора 92°. Интеллектуальная матрица CMOS позволяет снимать видео с частотой 25 кадров в секунду и разрешением 1296х732 пикселя. Камера видеонаблюдения HIKVISION HiWatch DS-T103 предназначена для установки в закрытых помещениях. Защита корпуса уровня IP66 обеспечивает устойчивость к воздействию влаги и низких температур, что позволяет использовать модель в гаражах и подъездах. Сообщить об ошибке в описании

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-T020-P(B)(2.8MM)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 20 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Камера видеонаблюдения HIKVISION HiWatch DS-T103 поддерживает не только аналоговый стандарт CVBS, но и современный HD-TVI, позволяющий передавать данные с разрешением до 1 Мп. Во избежание потери качества изображения в темное время суток прибор располагает яркой ИК-подсветкой с автоматической настройкой. Информативность цветной съемки поддерживается на должном уровне благодаря объективу с фокусным расстоянием 2,8 мм и углом обзора 92°. Интеллектуальная матрица CMOS позволяет снимать видео с частотой 25 кадров в секунду и разрешением 1296х732 пикселя. Камера видеонаблюдения HIKVISION HiWatch DS-T103 предназначена для установки в закрытых помещениях. Защита корпуса уровня IP66 обеспечивает устойчивость к воздействию влаги и низких температур, что позволяет использовать модель в гаражах и подъездах. Сообщить об ошибке в описании
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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-T020-P(B)(2.8MM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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