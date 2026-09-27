Видеокамера HiWatch DS-T200S (3.6 mm)
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%2 450 руб. 2 880 руб.
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2 370 руб.
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или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 616777
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 450 руб. -15%
2 880 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х14
Вес, г.
900
Описание товара Видеокамера HiWatch DS-T200S (3.6 mm)
2 Мп уличная цилиндрическая камера со сверхвысокой светочувствительностью 0.005 лк и полноценным аппаратным True WDR 120дБ. Идеально подходит для съемки против встречного света или сильной засветки. Обеспечивает стабильный Full HD видеопоток (1080p). ИК-подсветка эффективна в полной темноте до 30м, степень защиты корпуса — IP66.
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Страна производитель
Китай
2 Мп уличная цилиндрическая камера со сверхвысокой светочувствительностью 0.005 лк и полноценным аппаратным True WDR 120дБ. Идеально подходит для съемки против встречного света или сильной засветки. Обеспечивает стабильный Full HD видеопоток (1080p). ИК-подсветка эффективна в полной темноте до 30м, степень защиты корпуса — IP66.
Видеокамера HiWatch DS-T200S (3.6 mm) - данный товар вы можете купить по цене 2450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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