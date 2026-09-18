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Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-DP2e-20 3.6мм купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-DP2e-20 3.6мм

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Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-DP2e-20 3.6мм - фото 1
Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-DP2e-20 3.6мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
  • Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-DP2e-20 3.6мм - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-DP2e-20 3.6мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257850
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
25х15х10
Вес, г.
900

Описание товара Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-DP2e-20 3.6мм

Купольная, универсальная 1080P видеокамера «4 в 1» (AHD, TVI, CVI, CVBS) с функцией «День/Ночь». Оснащена мартицей 1/2,9 F23 CMOS с прогрессивным сканированием, позволяющей снимать в разрешении 1920x1080. Камера поддерживает 2D/3D DNR, UTC, DWDR. Оснащена объективом с фиксированным фокусным расстоянием f=3,6 мм, обеспечивающий угол обзора 82° по горизонтали. Встроенная ИК-подсветка обеспечивает возможность съёмки в тёмное время суток на расстоянии до 20 метров. Питание осуществляется постоянным током, напряжением 12V. Камера выполнена в пластиковом корпусе, класс защиты IP66.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-DP2e-20 3.6мм




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Описание
Купольная, универсальная 1080P видеокамера «4 в 1» (AHD, TVI, CVI, CVBS) с функцией «День/Ночь». Оснащена мартицей 1/2,9 F23 CMOS с прогрессивным сканированием, позволяющей снимать в разрешении 1920x1080. Камера поддерживает 2D/3D DNR, UTC, DWDR. Оснащена объективом с фиксированным фокусным расстоянием f=3,6 мм, обеспечивающий угол обзора 82° по горизонтали. Встроенная ИК-подсветка обеспечивает возможность съёмки в тёмное время суток на расстоянии до 20 метров. Питание осуществляется постоянным током, напряжением 12V. Камера выполнена в пластиковом корпусе, класс защиты IP66.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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