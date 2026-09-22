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Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный

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Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 1
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 2
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 3
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 4
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 5
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 6
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 7
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 8
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 9
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 10
Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 1
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 2
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 3
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 4
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 5
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 6
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 7
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 8
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 9
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 10
  • Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 890 руб. 
Начислим 774 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730768
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный
12 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, декоративные накладки, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
33х14х8
Вес, г.
700

Описание товара Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный

Смеситель для душа Libre — переосмысление современного минимализма в линейке AM.PM. Коллекция Libre объединяет мягкие плавные линии и чёткую геометрию, создавая ощущение лёгкости, простора и визуального баланса. Дизайн, разработанный совместно со всемирно известным агентством Brandis, Германия, не просто приковывает к себе внимание, а задает атмосферу всей ванной комнаты. Характерный излив — ключевая особенность коллекции. Выверенный изгиб в сочетании с чистой горизонталью излива подчёркивает архитектурную чистоту формы. Такое решение требует высокой точности производства и формирует цельный, визуально безупречный силуэт. Интуитивно понятное управление дополняет экстраординарный дизайн продукта. Удобная ручка-стик плавно регулирует температуру и напор воды. Эксклюзивный картридж SoftMotion 35 мм гарантирует плавный и мягкий ход при каждом использовании. Ювелирный блеск и высокая прочность эксклюзивного покрытия Everlast превосходят отраслевые стандарты износостойкости. Даже спустя десятилетие смеситель Libre сохранит безупречный внешний вид.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, декоративные накладки, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель для душа Libre — переосмысление современного минимализма в линейке AM.PM. Коллекция Libre объединяет мягкие плавные линии и чёткую геометрию, создавая ощущение лёгкости, простора и визуального баланса. Дизайн, разработанный совместно со всемирно известным агентством Brandis, Германия, не просто приковывает к себе внимание, а задает атмосферу всей ванной комнаты. Характерный излив — ключевая особенность коллекции. Выверенный изгиб в сочетании с чистой горизонталью излива подчёркивает архитектурную чистоту формы. Такое решение требует высокой точности производства и формирует цельный, визуально безупречный силуэт. Интуитивно понятное управление дополняет экстраординарный дизайн продукта. Удобная ручка-стик плавно регулирует температуру и напор воды. Эксклюзивный картридж SoftMotion 35 мм гарантирует плавный и мягкий ход при каждом использовании. Ювелирный блеск и высокая прочность эксклюзивного покрытия Everlast превосходят отраслевые стандарты износостойкости. Даже спустя десятилетие смеситель Libre сохранит безупречный внешний вид.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Доставка
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Смеситель для душа AM.PM Libre F6020022, черный - купить по цене 12890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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