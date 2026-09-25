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Chris Bangs - Dream World (0676499080252) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chris Bangs - Dream World (0676499080252) виниловая пластинка

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Chris Bangs - Dream World (0676499080252) виниловая пластинка - фото 1
Chris Bangs - Dream World (0676499080252) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chris Bangs
Альбом (сингл)
Dream World
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chris Bangs - Dream World (0676499080252) виниловая пластинка - фото 1
  • Chris Bangs - Dream World (0676499080252) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730448
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chris Bangs - Dream World (0676499080252) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acid Jazz
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Acid Jazz
Barcode
[0676499080252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chris Bangs
Альбом (сингл)
Dream World
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Soul, Dream World, En Cielo, Better Days, Riding On The Storm, You Are My Starship, Alegria, Mozambique, Sugar Slam
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chris Bangs - Dream World (0676499080252) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Soul, Dream World, En Cielo, Better Days, Riding On The Storm, You Are My Starship, Alegria, Mozambique, Sugar Slam

Отзывы о товаре Chris Bangs - Dream World (0676499080252) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Acid Jazz
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Acid Jazz
Barcode
[0676499080252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chris Bangs
Альбом (сингл)
Dream World
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Soul, Dream World, En Cielo, Better Days, Riding On The Storm, You Are My Starship, Alegria, Mozambique, Sugar Slam
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Soul, Dream World, En Cielo, Better Days, Riding On The Storm, You Are My Starship, Alegria, Mozambique, Sugar Slam
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chris Bangs - Dream World (0676499080252) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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