Glenn Hughes - Chosen (8024391150856) виниловая пластинка
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Описание товара Glenn Hughes - Chosen (8024391150856) виниловая пластинка
После девятилетнего перерыва в сольной карьере Гленн Хьюз возвращается с «Chosen» — мощным новым студийным альбомом, представляющим его во всей красе и вдохновении. Вокалист, бас-гитарист и автор песен, Гленн Хьюз десятилетиями вырабатывал уникальное звучание, сочетающее в себе хард-рок, соул и фанк, — всё это благодаря его поразительному вокальному диапазону и стилю. Его часто называют «певцом для певцов», и однажды он заслужил похвалу Стиви Уандера, который назвал его своим любимым белым вокалистом. Хьюз прославился в начале 1970-х годов, играя в группе Trapeze, а в 1973 году присоединился к Deep Purple, в переломный момент в истории группы. С Хьюзом и Дэвидом Ковердейлом, заменившими Иэна Гиллана и Роджера Гловера, Deep Purple выпустили в 1974 году знаковый альбом Burn — возрождение классического звучания группы. Его вклад в Stormbringer и Come Taste the Band ещё больше укрепил его легендарный статус. После распада Deep Purple в 1976 году Хьюз начал долгую и плодотворную сольную карьеру, начав с альбома Play Me Out в 1977 году. За прошедшие десятилетия Хьюз неоднократно участвовал в записи альбомов таких артистов, как Гэри Мур, Джон Норум и Тони Айомми из Black Sabbath. Теперь Гленн Хьюз на пике своего мастерства возвращается с новым альбомом «Chosen», как всегда, смелый, громкий и незабываемый. Продюсером «Chosen» выступил его давний соратник Сёрен Андерсен.
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