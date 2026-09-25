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Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка

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Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 1
Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 2
Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 3
Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 4
Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 5
Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 6
Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 7
Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 8
Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 9
Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 10
Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 11
Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 12
Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 13
Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
Megadeth
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 1
  • Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 2
  • Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 3
  • Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 4
  • Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 5
  • Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 6
  • Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 7
  • Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 8
  • Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 9
  • Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 10
  • Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 11
  • Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 12
  • Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 13
  • Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730366
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Характеристики

Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391153086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
Megadeth
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Tipping Point, I Don't Care, Hey, God?!, Let There Be Shred, Puppet Parade, Another Bad Day, Made To Kill, Obey The Call, I Am War, The Last Note, Ride The Lightning
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка

Издание на двойном цветном виниле в гейтфолде. Megadeth выпустят свой последний альбом в начале 2026 года. Альбом будет называться просто «Megadeth», ведь что ещё можно сказать об альбоме, призванном стать кульминацией четырёх десятилетий существования монолита трэш-метала?. Для фанатов это, несомненно, станет тоскливым прощанием с Дэйвом Мастейном и компанией. Но сам Мастейн напоминает нам, что мы должны ценить завершение Megadeth на их собственных условиях. Пока они не выгорели. Пока другие обстоятельства не положили им конец, как это случилось со многими другими группами. «Megadeth» — достойный и виртуозный финал, который появляется как нельзя кстати. Отчуждение и разобщённость повсюду в современном мире, но своим финальным актом Megadeth призывает к единству и солидарности. Это также относится к их последующему прощальному туру, который они хотят завершить стильно и пригласить своих поклонников на концерты, где движущей силой будет радость, а не грусть. Ride The Lightning — кавер на песню Metallica, бонус-трек.

Отзывы о товаре Megadeth - Megadeth (coloured) (8024391153086) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391153086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
Megadeth
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Tipping Point, I Don't Care, Hey, God?!, Let There Be Shred, Puppet Parade, Another Bad Day, Made To Kill, Obey The Call, I Am War, The Last Note, Ride The Lightning
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Италия
Описание
Издание на двойном цветном виниле в гейтфолде. Megadeth выпустят свой последний альбом в начале 2026 года. Альбом будет называться просто «Megadeth», ведь что ещё можно сказать об альбоме, призванном стать кульминацией четырёх десятилетий существования монолита трэш-метала?. Для фанатов это, несомненно, станет тоскливым прощанием с Дэйвом Мастейном и компанией. Но сам Мастейн напоминает нам, что мы должны ценить завершение Megadeth на их собственных условиях. Пока они не выгорели. Пока другие обстоятельства не положили им конец, как это случилось со многими другими группами. «Megadeth» — достойный и виртуозный финал, который появляется как нельзя кстати. Отчуждение и разобщённость повсюду в современном мире, но своим финальным актом Megadeth призывает к единству и солидарности. Это также относится к их последующему прощальному туру, который они хотят завершить стильно и пригласить своих поклонников на концерты, где движущей силой будет радость, а не грусть. Ride The Lightning — кавер на песню Metallica, бонус-трек.
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