Various Artists - Verve Remixed (coloured) (0602478366406) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Verve Remixed
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 730331
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478366406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Verve Remixed
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Spanish Grease (Dorfmeister Con Madrid De Los Austrias Muga Reserve Mix) - Willie Bobo, How Long Has This Been Going On (MJ Cole Remix) - Carmen McRae, Who Needs Forever (Thievery Corporation Remix) - Astrud Gilberto, Is You Is Or Is You Ain’t My Baby (Rae & Christian Remix) - Dinah Washington, Feeling Good (Joe Claussell Remix) - Nina Simone, Return To Paradise (Mark De Clive-Lowe Remix) - Shirley Horn, See-Line Woman (Masters At Work Remix) - Nina Simone, Don’t Explain (Dzihan & Kamien Remix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Голландия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Verve Remixed (coloured) (0602478366406) виниловая пластинка
В 2002 году лейблу Verve пришла в голову блестящая идея, которая не теряет своей актуальности и по сей день: Для первой части серии "Verve Remixed" они пригласили лучших диджеев и продюсеров, чтобы превратить некоторые из самых захватывающих оригиналов знаменитых джазовых артистов лейбла в танцевальные и спокойные ремиксы. Серия имела огромный успех, подарив классические джазовые записи новому поколению слушателей. Эпизоды серии также давно пользуются огромной популярностью на цифровых платформах. Впервые за 20 лет первый эпизод популярной серии Verve Remixed снова выходит на виниле, на этот раз в виде ограниченного издания на двух оранжевой и желтой пластинках.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478366406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Verve Remixed
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Spanish Grease (Dorfmeister Con Madrid De Los Austrias Muga Reserve Mix) - Willie Bobo, How Long Has This Been Going On (MJ Cole Remix) - Carmen McRae, Who Needs Forever (Thievery Corporation Remix) - Astrud Gilberto, Is You Is Or Is You Ain’t My Baby (Rae & Christian Remix) - Dinah Washington, Feeling Good (Joe Claussell Remix) - Nina Simone, Return To Paradise (Mark De Clive-Lowe Remix) - Shirley Horn, See-Line Woman (Masters At Work Remix) - Nina Simone, Don’t Explain (Dzihan & Kamien Remix)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Голландия
В 2002 году лейблу Verve пришла в голову блестящая идея, которая не теряет своей актуальности и по сей день: Для первой части серии "Verve Remixed" они пригласили лучших диджеев и продюсеров, чтобы превратить некоторые из самых захватывающих оригиналов знаменитых джазовых артистов лейбла в танцевальные и спокойные ремиксы. Серия имела огромный успех, подарив классические джазовые записи новому поколению слушателей. Эпизоды серии также давно пользуются огромной популярностью на цифровых платформах. Впервые за 20 лет первый эпизод популярной серии Verve Remixed снова выходит на виниле, на этот раз в виде ограниченного издания на двух оранжевой и желтой пластинках.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Various Artists - Verve Remixed (coloured) (0602478366406) виниловая пластинка - стоимость товара 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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