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Slint - Spiderland (0036172076413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Slint - Spiderland (0036172076413) виниловая пластинка

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Slint - Spiderland (0036172076413) виниловая пластинка - фото 1
Slint - Spiderland (0036172076413) виниловая пластинка - фото 2
Slint - Spiderland (0036172076413) виниловая пластинка - фото 3
Slint - Spiderland (0036172076413) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Slint
Альбом (сингл)
Spiderland
Жанр
Post Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slint - Spiderland (0036172076413) виниловая пластинка - фото 1
  • Slint - Spiderland (0036172076413) виниловая пластинка - фото 2
  • Slint - Spiderland (0036172076413) виниловая пластинка - фото 3
  • Slint - Spiderland (0036172076413) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730321
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Slint - Spiderland (0036172076413) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Touch And Go
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Touch and Go Records
Barcode
[0036172076413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Slint
Альбом (сингл)
Spiderland
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Breadcrumb Trail, Nosferatu Man, Don, Aman, Washer, For Dinner..., Good Morning, Captain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slint - Spiderland (0036172076413) виниловая пластинка

Tracklist

  1. Breadcrumb Trail
  2. Nosferatu Man
  3. Don
  4. Aman
  5. Washer
  6. For Dinner...
  7. Good Morning, Captain

Отзывы о товаре Slint - Spiderland (0036172076413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Touch And Go
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Touch and Go Records
Barcode
[0036172076413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Slint
Альбом (сингл)
Spiderland
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Breadcrumb Trail, Nosferatu Man, Don, Aman, Washer, For Dinner..., Good Morning, Captain
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание

Tracklist

  1. Breadcrumb Trail
  2. Nosferatu Man
  3. Don
  4. Aman
  5. Washer
  6. For Dinner...
  7. Good Morning, Captain
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slint - Spiderland (0036172076413) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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