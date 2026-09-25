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Obscura - Diluvium (coloured) (0781676455119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Obscura - Diluvium (coloured) (0781676455119) виниловая пластинка

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Obscura - Diluvium (coloured) (0781676455119) виниловая пластинка - фото 1
Obscura - Diluvium (coloured) (0781676455119) виниловая пластинка - фото 2
Obscura - Diluvium (coloured) (0781676455119) виниловая пластинка - фото 3
Obscura - Diluvium (coloured) (0781676455119) виниловая пластинка - фото 4
Obscura - Diluvium (coloured) (0781676455119) виниловая пластинка - фото 5
Obscura - Diluvium (coloured) (0781676455119) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
Diluvium
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Obscura - Diluvium (coloured) (0781676455119) виниловая пластинка - фото 1
  • Obscura - Diluvium (coloured) (0781676455119) виниловая пластинка - фото 2
  • Obscura - Diluvium (coloured) (0781676455119) виниловая пластинка - фото 3
  • Obscura - Diluvium (coloured) (0781676455119) виниловая пластинка - фото 4
  • Obscura - Diluvium (coloured) (0781676455119) виниловая пластинка - фото 5
  • Obscura - Diluvium (coloured) (0781676455119) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730277
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Obscura - Diluvium (coloured) (0781676455119) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676455119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
Diluvium
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Convergence, Clandestine Stars, Emergent Evolution, Ekpyrosis, The Seventh Aeon, Diluvium, The Conjuration, Mortification of the Vulgar Sun, Ethereal Skies, An Epilogue to Infinity
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Obscura - Diluvium (coloured) (0781676455119) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Convergence, Clandestine Stars, Emergent Evolution, Ekpyrosis, The Seventh Aeon, Diluvium, The Conjuration, Mortification of the Vulgar Sun, Ethereal Skies, An Epilogue to Infinity

Отзывы о товаре Obscura - Diluvium (coloured) (0781676455119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676455119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
Diluvium
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Convergence, Clandestine Stars, Emergent Evolution, Ekpyrosis, The Seventh Aeon, Diluvium, The Conjuration, Mortification of the Vulgar Sun, Ethereal Skies, An Epilogue to Infinity
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Convergence, Clandestine Stars, Emergent Evolution, Ekpyrosis, The Seventh Aeon, Diluvium, The Conjuration, Mortification of the Vulgar Sun, Ethereal Skies, An Epilogue to Infinity
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Obscura - Diluvium (coloured) (0781676455119) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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