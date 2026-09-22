Candlemass - Nightfall (0801056899415) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Candlemass
Альбом (сингл)
NIGHTFALL
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730261
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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056899415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Candlemass
Альбом (сингл)
NIGHTFALL
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Gothic Stone, The Well Of Souls, Codex Gigas, At The Gallows End, Samarithan, Marche Funebre, Dark Are The Veils Of Death, Mourner's Lament, Bewitched, Black Candles
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Candlemass - Nightfall (0801056899415) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gothic Stone, The Well Of Souls, Codex Gigas, At The Gallows End, Samarithan, Marche Funebre, Dark Are The Veils Of Death, Mourner's Lament, Bewitched, Black Candles
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Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056899415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Candlemass
Альбом (сингл)
NIGHTFALL
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Gothic Stone, The Well Of Souls, Codex Gigas, At The Gallows End, Samarithan, Marche Funebre, Dark Are The Veils Of Death, Mourner's Lament, Bewitched, Black Candles
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gothic Stone, The Well Of Souls, Codex Gigas, At The Gallows End, Samarithan, Marche Funebre, Dark Are The Veils Of Death, Mourner's Lament, Bewitched, Black Candles
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Candlemass - Nightfall (0801056899415) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4350 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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