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Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211

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Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 1
Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 2
Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 3
Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 4
Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 5
Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 6
Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 7
Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 8
Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 9
Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 10
Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 11
Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 12
Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7500
Тип управления
поворотное
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 3
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 4
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 5
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 6
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 7
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 8
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 9
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 10
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 11
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 12
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730023
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7500
Тип управления
поворотное
Размер ниши для встраивания
56 x 4 x 48.6 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59 x 51 x 9.5 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
12

Описание товара Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211

Варочная панель GEFEST — это идеальное сочетание функциональности и элегантного дизайна. Эта газовая панель станет отличным выбором для любой современной кухни. Представленная в классическом белом цвете, она гармонично впишется в интерьер и добавит ему изысканности. Оснащенная четырьмя конфорками, панель GEFEST обеспечивает удобство в приготовлении разнообразных блюд. Мощность в 7500 Вт гарантирует быструю и эффективную работу, позволяя вам максимально сосредоточиться на кулинарном процессе. Управление осуществляется с помощью удобных поворотных переключателей, которые обеспечивают плавный и точный контроль над мощностью пламени. Эффективность работы сочетается с безопасностью благодаря тщательно продуманной конструкции. Изготовленная в Беларуси, варочная панель GEFEST отличается высоким качеством и надежностью. Она станет не только практичным помощником на вашей кухне, но и подчеркнет вашу индивидуальность и внимание к деталям. Будьте уверены в своем выборе с GEFEST, где каждая деталь продумана для вашего комфорта и удобства.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7500
Тип управления
поворотное
Размер ниши для встраивания
56 x 4 x 48.6 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59 x 51 x 9.5 см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Варочная панель GEFEST — это идеальное сочетание функциональности и элегантного дизайна. Эта газовая панель станет отличным выбором для любой современной кухни. Представленная в классическом белом цвете, она гармонично впишется в интерьер и добавит ему изысканности. Оснащенная четырьмя конфорками, панель GEFEST обеспечивает удобство в приготовлении разнообразных блюд. Мощность в 7500 Вт гарантирует быструю и эффективную работу, позволяя вам максимально сосредоточиться на кулинарном процессе. Управление осуществляется с помощью удобных поворотных переключателей, которые обеспечивают плавный и точный контроль над мощностью пламени. Эффективность работы сочетается с безопасностью благодаря тщательно продуманной конструкции. Изготовленная в Беларуси, варочная панель GEFEST отличается высоким качеством и надежностью. Она станет не только практичным помощником на вашей кухне, но и подчеркнет вашу индивидуальность и внимание к деталям. Будьте уверены в своем выборе с GEFEST, где каждая деталь продумана для вашего комфорта и удобства.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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