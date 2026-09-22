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Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7600
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730021
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Описание товара Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3
Варочная панель GEFEST - это современное и стильное решение для вашей кухни, идеально сочетающее в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Изготовленная из закаленного стекла, эта черная газовая варочная панель не только придает кухонному пространству изысканный вид, но и обеспечивает долговечность и простоту в уходе.
С общей мощностью 7600 Вт и четырьмя конфорками, варочная панель позволяет готовить разнообразные блюда одновременно, удовлетворяя даже самые изысканные кулинарные предпочтения. Механическое управление обеспечивает надежность и интуитивно понятную настройку температуры, что делает процесс готовки еще более комфортным.
Панель произведена в Беларуси под брендом GEFEST, который славится качественными и надежными кухонными приборами. Это прекрасный выбор для тех, кто ценит сочетание традиционных решений и современных технологий.
Варочная панель GEFEST - это современное и стильное решение для вашей кухни, идеально сочетающее в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Изготовленная из закаленного стекла, эта черная газовая варочная панель не только придает кухонному пространству изысканный вид, но и обеспечивает долговечность и простоту в уходе.
С общей мощностью 7600 Вт и четырьмя конфорками, варочная панель позволяет готовить разнообразные блюда одновременно, удовлетворяя даже самые изысканные кулинарные предпочтения. Механическое управление обеспечивает надежность и интуитивно понятную настройку температуры, что делает процесс готовки еще более комфортным.
Панель произведена в Беларуси под брендом GEFEST, который славится качественными и надежными кухонными приборами. Это прекрасный выбор для тех, кто ценит сочетание традиционных решений и современных технологий.
Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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