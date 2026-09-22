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Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3 купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3

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Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3 - фото 1
Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3 - фото 2
Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3 - фото 3
Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3 - фото 4
Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3 - фото 5
Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7600
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3 - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3 - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3 - фото 3
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3 - фото 4
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3 - фото 5
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730021
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7600
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
554 x 486
Габаритные размеры (ШхВхГ)
100 x 600 x 530 мм
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
13.5

Описание товара Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3

Варочная панель GEFEST - это современное и стильное решение для вашей кухни, идеально сочетающее в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Изготовленная из закаленного стекла, эта черная газовая варочная панель не только придает кухонному пространству изысканный вид, но и обеспечивает долговечность и простоту в уходе. С общей мощностью 7600 Вт и четырьмя конфорками, варочная панель позволяет готовить разнообразные блюда одновременно, удовлетворяя даже самые изысканные кулинарные предпочтения. Механическое управление обеспечивает надежность и интуитивно понятную настройку температуры, что делает процесс готовки еще более комфортным. Панель произведена в Беларуси под брендом GEFEST, который славится качественными и надежными кухонными приборами. Это прекрасный выбор для тех, кто ценит сочетание традиционных решений и современных технологий.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7600
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Размер ниши для встраивания
554 x 486
Габаритные размеры (ШхВхГ)
100 x 600 x 530 мм
Страна производитель
Беларусь
Описание
Варочная панель GEFEST - это современное и стильное решение для вашей кухни, идеально сочетающее в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Изготовленная из закаленного стекла, эта черная газовая варочная панель не только придает кухонному пространству изысканный вид, но и обеспечивает долговечность и простоту в уходе. С общей мощностью 7600 Вт и четырьмя конфорками, варочная панель позволяет готовить разнообразные блюда одновременно, удовлетворяя даже самые изысканные кулинарные предпочтения. Механическое управление обеспечивает надежность и интуитивно понятную настройку температуры, что делает процесс готовки еще более комфортным. Панель произведена в Беларуси под брендом GEFEST, который славится качественными и надежными кухонными приборами. Это прекрасный выбор для тех, кто ценит сочетание традиционных решений и современных технологий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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