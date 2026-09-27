Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595847
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
56x48.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x56x51.5 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
69х56х12
Вес, кг.
11
Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная
Газовая варочная панель, количество конфорок 4, wOK-конфорка, материал поверхности закаленное стекло, управление поворотные переключатели, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, газ-контроль, ширина встраивания 56 см.
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Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
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Размер ниши для встраивания
56x48.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
3x56x51.5 см
Страна производитель
Турция
Газовая варочная панель, количество конфорок 4, wOK-конфорка, материал поверхности закаленное стекло, управление поворотные переключатели, электроподжиг конфорок автоматический, решетки чугунные, газ-контроль, ширина встраивания 56 см.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.64.23CB/G черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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