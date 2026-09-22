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Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7500
Тип управления
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730020
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Описание товара Газовая варочная панель Gefest СВН 2230 К12
Варочная панель GEFEST — это сочетание элегантного дизайна и высокой функциональности, которое станет идеальным дополнением для вашей кухни. Изготовленная из прочного закаленного стекла белого цвета, эта газовая варочная панель не только выглядит стильно, но и обеспечивает надежность и долговечность в использовании.
Главной особенностью варочной панели является ее механическое управление, которое обеспечивает простое и интуитивно понятное использование. Всего оснащена четырьмя конфорками, идеально подходящими для приготовления различных блюд одновременно. Общая мощность варочной панели составляет 7500 Вт, что позволяет быстро и эффективно готовить даже самые сложные кулинарные шедевры.
GEFEST — это известный белорусский бренд, завоевавший доверие покупателей благодаря высокому качеству и надежности своей продукции. Варочная панель гармонично впишется в интерьер любой кухни, привнося в него нотки элегантности и современности.
Варочная панель GEFEST — это сочетание элегантного дизайна и высокой функциональности, которое станет идеальным дополнением для вашей кухни. Изготовленная из прочного закаленного стекла белого цвета, эта газовая варочная панель не только выглядит стильно, но и обеспечивает надежность и долговечность в использовании.
Главной особенностью варочной панели является ее механическое управление, которое обеспечивает простое и интуитивно понятное использование. Всего оснащена четырьмя конфорками, идеально подходящими для приготовления различных блюд одновременно. Общая мощность варочной панели составляет 7500 Вт, что позволяет быстро и эффективно готовить даже самые сложные кулинарные шедевры.
GEFEST — это известный белорусский бренд, завоевавший доверие покупателей благодаря высокому качеству и надежности своей продукции. Варочная панель гармонично впишется в интерьер любой кухни, привнося в него нотки элегантности и современности.
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