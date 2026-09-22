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Газовая варочная панель Gefest СВН 2230 К12 купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Gefest СВН 2230 К12

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Газовая варочная панель Gefest СВН 2230 К12 - фото 1
Газовая варочная панель Gefest СВН 2230 К12 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7500
Тип управления
механическое
  • Газовая варочная панель Gefest СВН 2230 К12 - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest СВН 2230 К12 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730020
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7500
Тип управления
механическое
Размер ниши для встраивания
554 х 486 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60х52.50х10 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
14.5

Описание товара Газовая варочная панель Gefest СВН 2230 К12

Варочная панель GEFEST — это сочетание элегантного дизайна и высокой функциональности, которое станет идеальным дополнением для вашей кухни. Изготовленная из прочного закаленного стекла белого цвета, эта газовая варочная панель не только выглядит стильно, но и обеспечивает надежность и долговечность в использовании. Главной особенностью варочной панели является ее механическое управление, которое обеспечивает простое и интуитивно понятное использование. Всего оснащена четырьмя конфорками, идеально подходящими для приготовления различных блюд одновременно. Общая мощность варочной панели составляет 7500 Вт, что позволяет быстро и эффективно готовить даже самые сложные кулинарные шедевры. GEFEST — это известный белорусский бренд, завоевавший доверие покупателей благодаря высокому качеству и надежности своей продукции. Варочная панель гармонично впишется в интерьер любой кухни, привнося в него нотки элегантности и современности.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest СВН 2230 К12




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7500
Тип управления
механическое
Размер ниши для встраивания
554 х 486 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60х52.50х10 см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Варочная панель GEFEST — это сочетание элегантного дизайна и высокой функциональности, которое станет идеальным дополнением для вашей кухни. Изготовленная из прочного закаленного стекла белого цвета, эта газовая варочная панель не только выглядит стильно, но и обеспечивает надежность и долговечность в использовании. Главной особенностью варочной панели является ее механическое управление, которое обеспечивает простое и интуитивно понятное использование. Всего оснащена четырьмя конфорками, идеально подходящими для приготовления различных блюд одновременно. Общая мощность варочной панели составляет 7500 Вт, что позволяет быстро и эффективно готовить даже самые сложные кулинарные шедевры. GEFEST — это известный белорусский бренд, завоевавший доверие покупателей благодаря высокому качеству и надежности своей продукции. Варочная панель гармонично впишется в интерьер любой кухни, привнося в него нотки элегантности и современности.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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