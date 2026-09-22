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Индукционная варочная панель GEFEST СВН 4461 купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель GEFEST СВН 4461

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Индукционная варочная панель GEFEST СВН 4461
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
8000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730012
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
8000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56,3 х 50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59 x 52 x 5,5 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
10.6

Описание товара Индукционная варочная панель GEFEST СВН 4461

Варочная панель GEFEST — это стильное и функциональное устройство, которое станет идеальным дополнением вашей кухни. Эта индукционная варочная панель выполнена в элегантном черном цвете и оснащена стеклокерамической поверхностью, что обеспечивает не только эстетическую привлекательность, но и простоту ухода. Одним из основных преимуществ этой модели является высокая мощность — 8000 Вт, что обеспечивает быструю и эффективную работу. Варочная панель оснащена четырьмя конфорками, каждая из которых оснащена сенсорным управлением, что делает её использование интуитивно понятным и удобным. Безопасность при использовании гарантирована наличием функции автоотключения и блокировки панели, что предотвращает случайное включение и обеспечивает защиту от детей. Индикатор остаточного тепла подскажет, когда конфорка остыла и безопасна для прикосновения. Кроме того, варочная панель оснащена таймером для каждой конфорки, что позволяет точно контролировать процесс приготовления пищи. Эта варочная панель производства компании GEFEST из Беларуси — идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество и надежность. GEFEST — это бренд, которому доверяют многие потребители благодаря непревзойденной надежности и долговечности своей продукции.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель GEFEST СВН 4461




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
8000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
56,3 х 50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59 x 52 x 5,5 см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Варочная панель GEFEST — это стильное и функциональное устройство, которое станет идеальным дополнением вашей кухни. Эта индукционная варочная панель выполнена в элегантном черном цвете и оснащена стеклокерамической поверхностью, что обеспечивает не только эстетическую привлекательность, но и простоту ухода. Одним из основных преимуществ этой модели является высокая мощность — 8000 Вт, что обеспечивает быструю и эффективную работу. Варочная панель оснащена четырьмя конфорками, каждая из которых оснащена сенсорным управлением, что делает её использование интуитивно понятным и удобным. Безопасность при использовании гарантирована наличием функции автоотключения и блокировки панели, что предотвращает случайное включение и обеспечивает защиту от детей. Индикатор остаточного тепла подскажет, когда конфорка остыла и безопасна для прикосновения. Кроме того, варочная панель оснащена таймером для каждой конфорки, что позволяет точно контролировать процесс приготовления пищи. Эта варочная панель производства компании GEFEST из Беларуси — идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество и надежность. GEFEST — это бренд, которому доверяют многие потребители благодаря непревзойденной надежности и долговечности своей продукции.


Теги товара: сенсорные
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Отзывы


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