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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02 купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02

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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02 - фото 1
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02 - фото 2
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02 - фото 3
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02 - фото 4
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02 - фото 5
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02 - фото 6
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7800
Тип управления
механическое
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02 - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02 - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02 - фото 3
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02 - фото 4
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02 - фото 5
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02 - фото 6
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730006
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7800
Тип управления
механическое
Размер ниши для встраивания
56x50x4 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59 x 52 x 9 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
13

Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02

Преимущества: Газ-контроль горелок стола Газ-контроль предотвращает утечку газа в случае, если огонь погаснет, что позволяет использовать варочную панель без необходимости постоянного контроля за пламенем. Электророзжиг горелок, встроенный в ручки Электророзжиг это технология, которая позволяет включать конфорки без использования спичек или зажигалок. Встроенный в ручки электророзжиг позволяет удобно и безопасно начать готовку ваших любимых блюд. Двухзонная горелка Благодаря двухзонной горелке, обладающей увеличенной мощностью, вы можете легко приготовить ваши любимые блюда. Чугунные решетки горелок стола Чугунные решетки обладают высокой прочностью и долговечностью. Они не боятся высоких температур и не деформируются со временем. Фиксированное положение малое пламя Фиксированное положение малое пламя дает возможность идеально приготовить еду на медленном огне.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7800
Тип управления
механическое
Размер ниши для встраивания
56x50x4 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59 x 52 x 9 см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Преимущества: Газ-контроль горелок стола Газ-контроль предотвращает утечку газа в случае, если огонь погаснет, что позволяет использовать варочную панель без необходимости постоянного контроля за пламенем. Электророзжиг горелок, встроенный в ручки Электророзжиг это технология, которая позволяет включать конфорки без использования спичек или зажигалок. Встроенный в ручки электророзжиг позволяет удобно и безопасно начать готовку ваших любимых блюд. Двухзонная горелка Благодаря двухзонной горелке, обладающей увеличенной мощностью, вы можете легко приготовить ваши любимые блюда. Чугунные решетки горелок стола Чугунные решетки обладают высокой прочностью и долговечностью. Они не боятся высоких температур и не деформируются со временем. Фиксированное положение малое пламя Фиксированное положение малое пламя дает возможность идеально приготовить еду на медленном огне.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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