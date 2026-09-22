Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212-02
Преимущества: Газ-контроль горелок стола Газ-контроль предотвращает утечку газа в случае, если огонь погаснет, что позволяет использовать варочную панель без необходимости постоянного контроля за пламенем. Электророзжиг горелок, встроенный в ручки Электророзжиг это технология, которая позволяет включать конфорки без использования спичек или зажигалок. Встроенный в ручки электророзжиг позволяет удобно и безопасно начать готовку ваших любимых блюд. Двухзонная горелка Благодаря двухзонной горелке, обладающей увеличенной мощностью, вы можете легко приготовить ваши любимые блюда. Чугунные решетки горелок стола Чугунные решетки обладают высокой прочностью и долговечностью. Они не боятся высоких температур и не деформируются со временем. Фиксированное положение малое пламя Фиксированное положение малое пламя дает возможность идеально приготовить еду на медленном огне.
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Теги товара: белые
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Теги товара: белые
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